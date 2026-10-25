Oktay Saral kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındı mı, neden görevden alındı?

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddialarını gazeteci Talat Atilla'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuruldu. Atilla, Saral ile telefonda görüştüğünü belirterek görevden ayrılma sürecine ilişkin açıklamalarını paylaştı. Saral'ın Azerbaycan'la ilgili açıklamaları nedeniyle görevden alınıp alınmadığı sorusuna verdiği yanıt da gündeme geldi. Peki, Oktay Saral kimdir, neden görevden alındı? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OKTAY SARAL GÖREVDEN ALINDI MI?

OKTAY SARAL KİMDİR?

Oktay Saral, 1967 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Of'ta, lise eğitimini ise Trabzon'da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına yerel yönetimlerde adım atan Saral, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde Of Belediye Başkanı olarak seçildi ve 2009-2013 yılları arasında bu görevde bulundu. 2011 genel seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili seçilen Saral, TBMM'ye girerek 2011-2015 döneminde milletvekilliği yaptı.

Saral, ilerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev aldı.