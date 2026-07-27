Avrupa futbolundaki kulüp yatırımlarıyla adından söz ettiren Oktay Ercan, sosyal medyada gündem olmasının ardından yeniden araştırılmaya başlandı. "Oktay Ercan kimdir, kaç yaşında, nereli? Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan kimdir?" sorularına yanıt arayan sporseverler, başarılı iş insanının biyografisi, iş hayatı ve Belçika ekibi Westerlo ile olan ilişkisini öğrenmek istiyor.

OKTAY ERCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Galatasaray'ın transfer gündeminde adı geçen Jamal Musiala ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Oktay Ercan ismi yeniden gündeme geldi. Belçika temsilcisi Westerlo ile anılan Türk iş insanının biyografisi, yaşı, memleketi ve futbol yatırımları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

Tekstil sektöründen uluslararası yatırımcılığa uzanan kariyeriyle dikkat çeken Oktay Ercan, özellikle Belçika futboluna yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Peki, Oktay Ercan kimdir, kaç yaşında, nereli ve gerçekten Westerlo'nun sahibi mi? İşte merak edilen tüm detaylar.

OKTAY ERCAN KİMDİR?

Oktay Ercan, 1968 yılında Bolu'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bolu'da tamamladıktan sonra iş hayatına 1990 yılında tekstil sektöründe başladı.

Sektörde edindiği tecrübenin ardından 1993 yılında kendi şirketini kurarak konfeksiyon yan sanayi alanında faaliyet göstermeye başladı. Yıllar içerisinde iş hacmini büyüten Ercan, tekstilin yanı sıra savunma sanayii, tarım ve uluslararası ticaret alanlarında da yatırımlar gerçekleştirdi.

Avrupa'da yaptığı spor yatırımlarıyla da adından söz ettiren Oktay Ercan, Belçika'nın yanı sıra Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da futbol alanında çeşitli projelerde yer aldı.

OKTAY ERCAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1968 doğumlu olan Oktay Ercan, 2026 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

Aslen Bolulu olan Ercan'ın memleketiyle bağlarını sürdürdüğü ve özellikle Boluspor'a verdiği desteklerle zaman zaman gündeme geldiği biliniyor.

OKTAY ERCAN WESTERLO'NUN SAHİBİ Mİ?

Evet. Oktay Ercan, Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo'nun çoğunluk hisselerini 18 Haziran 2019 tarihinde satın aldı.

Kulübün devralınmasının ardından altyapı, tesisleşme ve sportif yapılanma alanlarında yatırımlar yapan Ercan, Westerlo'nun yeniden yapılanma sürecinde önemli rol üstlendi. Kulüp, bu süreçte yeniden Belçika'nın üst liginde mücadele eden ekiplerden biri haline geldi.

OKTAY ERCAN'IN İŞ HAYATI

Tekstil sektöründe başladığı kariyerini farklı alanlara taşıyan Oktay Ercan, uluslararası ticaret, savunma sanayii ve tarım yatırımlarıyla iş dünyasında faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa futboluna yaptığı yatırımlarla da dikkat çeken Ercan, Türk iş insanları arasında yurt dışında kulüp sahibi olan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.