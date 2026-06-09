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Okan Buruk Damla Uğurtürk röportaj olayı nedir? Okan Buruk'un boyu kaç?

Okan Buruk Damla Uğurtürk röportaj olayı nedir? Okan Buruk'un boyu kaç?
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile spiker Damla Uğurtürk arasında gerçekleşen röportajın ardından paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, Okan Buruk Damla Uğurtürk röportaj olayı nedir? Okan Buruk'un boyu kaç? Detaylar haberimizde.

Okan Buruk ile Damla Uğurtürk arasında gerçekleşen röportajın ardından sosyal medyada gündem olan gelişme, özellikle paylaşılan bir fotoğraf üzerinden tartışma konusu haline gelmiştir. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yapılan röportaj sonrası, spiker Damla Uğurtürk tarafından paylaşılan kare kısa sürede geniş kitlelere ulaşmış ve farklı yorumların yapılmasına neden olmuştur. Peki, Okan Buruk Damla Uğurtürk röportaj olayı nedir? Okan Buruk'un boyu kaç? Detaylar...

OKAN BURUK DAMLA UĞURTÜRK RÖPORTAJ OLAYI NEDİR? 

Röportaj sonrası paylaşılan fotoğrafta Okan Buruk’un yüksek bir sandalyede oturduğu görülmüş, bu detay sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmamıştır. Görüntünün yayılmasının ardından birçok kullanıcı fotoğraf üzerinden esprili yorumlar yapmış, özellikle kadraj ve oturma pozisyonu üzerine çeşitli değerlendirmeler paylaşılmıştır.

Basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan bilgilere göre, fotoğraf kısa süre içerisinde geniş bir etkileşim almıştır. Kullanıcılar özellikle Okan Buruk’un görüntüdeki duruşu üzerinden yorumlar üretmiş, içerik futbol gündeminin dışına çıkarak sosyal medya mizahına konu olmuştur.

Olayın büyümesinin ardından, paylaşılan fotoğrafın daha sonra kaldırıldığı görülmüştür. 

OKAN BURUK'UN BOYU KAÇ?

Basına yansıyan ve çeşitli spor kaynaklarında yer alan bilgilere göre Okan Buruk’un boyu yaklaşık olarak 1,68 m ile 1,69 m arasında ifade edilmektedir. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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