Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Okan Buruk Ayris Kurteş sevgili mi, Ayris Kurteş kimdir, Türk mü, Rus mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okan Buruk Ayris Kurteş sevgili mi, Ayris Kurteş kimdir, Türk mü, Rus mu?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez saha dışında, özel hayatıyla ilgili ortaya atılan bir iddiayla gündemde. Magazin dünyasında dikkat çeken iddiaya göre deneyimli çalıştırıcı, Türk asıllı Rus Ayris Kurteş ile yeni bir ilişkiye başladı. İddianın ardından kamuoyu, Okan Buruk ile Ayris Kurteş'in sevgili olup olmadığını ve Ayris Kurteş'in kim olduğunu araştırıyor.

Ortaya atılan iddiaya göre ikilinin tanışmasına ve yakınlaşmasına İrfan Sarıoğlu vesile oldu. Ancak konuya ilişkin taraflardan henüz bir açıklama gelmedi ve iddia şu ana kadar doğrulanmadı. İşte Okan Buruk ile Ayris Kurteş hakkında ortaya atılan iddiaya dair bilinenler.

OKAN BURUK AYRİS KURTEŞ SEVGİLİ Mİ?

Okan Buruk ile Ayris Kurteş'in sevgili olduğu iddia ediliyor. Magazin dünyasında dikkat çeken iddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü, Ayris Kurteş ile yeni bir ilişkiye başladı. Ancak ne Okan Buruk ne de Ayris Kurteş cephesinden iddiaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bu nedenle ikilinin ilişki yaşadığına yönelik iddialar şu ana kadar doğrulanmış değil.

OKAN BURUK VE AYRİS KURTEŞ'İ KİM TANIŞTIRDI?

Ortaya atılan iddiaya göre Okan Buruk ile Ayris Kurteş'in tanışmasına İrfan Sarıoğlu aracılık etti. İkilinin bu tanışmanın ardından yakınlaştığı ve yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü.

AYRİS KURTEŞ KİMDİR?

Ayris Kurteş, Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edilen isim. Basına yansıyan bilgilere göre Kurteş, Türk asıllı bir Rus vatandaşı. Ayris Kurteş'in yaşı, mesleği ve özel hayatına ilişkin ayrıntılar ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

AYRİS KURTEŞ TÜRK MÜ, RUS MU?

Ayris Kurteş'in Türk asıllı bir Rus olduğu belirtiliyor.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Okan Buruk ve Ayris Kurteş'in aşk yaşadığı iddiasına ilişkin henüz taraflardan bir açıklama gelmedi. Gözler, Galatasaray Teknik Direktörü'nün iddialara yanıt verip vermeyeceğine çevrildi.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk, 19 Ekim 1973'te İstanbul'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Galatasaray'da başlayan Buruk, sarı-kırmızılı formayla 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan tarihi kadroda yer aldı. Inter, Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir gibi kulüplerde de forma giyen Buruk, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. 2020 yılında Başakşehir'i Süper Lig şampiyonu yapan Okan Buruk, 2022 yılından bu yana Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yürütüyor ve sarı-kırmızılılarla üst üste şampiyonluklar yaşadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde 'sütyen' krizi

"Sütyen" krizi büyük tartışma yarattı

Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı

Ordudan kovulan amiralin intikamı ağır oldu! Herkes bunu konuşuyor
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı

Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı
ABD tarihine geçti! 'İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren' senatör

İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren isim
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

Ve Emre'nin ardından bir bomba daha patladı: Efsane isim dönüyor
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış

Okan Buruk'un yeni aşkı! İkisini bakın kim tanıştırmış
WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık tuzağı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan iPhone kullanıcılarına uyarı

Tanıdığınızdan gelen para mesajına dikkat! WhatsApp'ta yeni tuzak
Kocaeli’de yanan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu

Yanan araçtan iş insanının cesedi çıktı