Okan Buruk Ayris Kurteş sevgili mi, Ayris Kurteş kimdir, Türk mü, Rus mu?

Ortaya atılan iddiaya göre ikilinin tanışmasına ve yakınlaşmasına İrfan Sarıoğlu vesile oldu. Ancak konuya ilişkin taraflardan henüz bir açıklama gelmedi ve iddia şu ana kadar doğrulanmadı. İşte Okan Buruk ile Ayris Kurteş hakkında ortaya atılan iddiaya dair bilinenler.

OKAN BURUK AYRİS KURTEŞ SEVGİLİ Mİ?

Okan Buruk ile Ayris Kurteş'in sevgili olduğu iddia ediliyor. Magazin dünyasında dikkat çeken iddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü, Ayris Kurteş ile yeni bir ilişkiye başladı. Ancak ne Okan Buruk ne de Ayris Kurteş cephesinden iddiaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bu nedenle ikilinin ilişki yaşadığına yönelik iddialar şu ana kadar doğrulanmış değil.

OKAN BURUK VE AYRİS KURTEŞ'İ KİM TANIŞTIRDI?

Ortaya atılan iddiaya göre Okan Buruk ile Ayris Kurteş'in tanışmasına İrfan Sarıoğlu aracılık etti. İkilinin bu tanışmanın ardından yakınlaştığı ve yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü.

AYRİS KURTEŞ KİMDİR?

Ayris Kurteş, Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edilen isim. Basına yansıyan bilgilere göre Kurteş, Türk asıllı bir Rus vatandaşı. Ayris Kurteş'in yaşı, mesleği ve özel hayatına ilişkin ayrıntılar ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

AYRİS KURTEŞ TÜRK MÜ, RUS MU?

Ayris Kurteş'in Türk asıllı bir Rus olduğu belirtiliyor.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Okan Buruk ve Ayris Kurteş'in aşk yaşadığı iddiasına ilişkin henüz taraflardan bir açıklama gelmedi. Gözler, Galatasaray Teknik Direktörü'nün iddialara yanıt verip vermeyeceğine çevrildi.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk, 19 Ekim 1973'te İstanbul'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Galatasaray'da başlayan Buruk, sarı-kırmızılı formayla 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan tarihi kadroda yer aldı. Inter, Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir gibi kulüplerde de forma giyen Buruk, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. 2020 yılında Başakşehir'i Süper Lig şampiyonu yapan Okan Buruk, 2022 yılından bu yana Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yürütüyor ve sarı-kırmızılılarla üst üste şampiyonluklar yaşadı.