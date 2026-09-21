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Edirne'de düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında sahne alan Oğuzhan Koç'un konserinde gergin anlar yaşandı. Performansı sırasında sahne önünden sigara içerek geçen bir izleyiciyi fark eden Koç, şarkısını yarıda keserek kişiye tepki gösterdi. Peki, Oğuzhan Koç konser olayı nedir? Detaylar...

OĞUZHAN KOÇ KONSER OLAYI NEDİR?

Oğuzhan Koç, konser sırasında sahnenin hemen önünden elinde sigarayla geçen bir izleyiciyi fark etti. Bunun üzerine performansına ara veren şarkıcı, söz konusu kişiden sigarasını söndürmesini istedi.

Koç, izleyiciye, "Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika. Kardeşim, yakışıklım..." sözleriyle seslendi. Ardından kişinin sahnenin önünden geçiş şekline de tepki gösterdi.

"SÖNDÜR BAKAYIM SİGARAYI"

İzleyiciye yönelik tepkisini sürdüren Oğuzhan Koç, "Dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist... Söndür bakayım o sigarayı!" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı daha sonra, "Buranın ağası sen misin lan keko? Bana saygın yoksa protokole olsun. Kimin torpillisisin sen?" sözleriyle tepki göstermeye devam etti.

KONSER ALANINDAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Yaşanan gerginliğin devamında Oğuzhan Koç, izleyicinin konser alanından çıkarılmasını istedi. Şarkıcı, "Çık dışarı, hadi çık bakayım. Eline almış sigarayı, salına salına geçiyor" diyerek güvenlik görevlilerinin müdahale etmesini istedi.

Koç ayrıca kendisine saygı gösterilmiyorsa protokol alanına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşananların ardından Oğuzhan Koç yeniden şarkılarına devam etti. Şarkıcı, seyircilere dönerek "Bazı gençler cahil, öğrenecekler" ifadelerini kullandı. Konser sırasında yaşanan anlar ise alandaki izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerin paylaşılmasıyla olay gündeme geldi.