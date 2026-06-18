Oğuz Çetin kimdir, Oğuz Çetin kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Oğuz Çetin, kariyeri ve futbol dünyasındaki başarılarıyla yeniden gündeme geldi. Futbolseverler, "Oğuz Çetin kimdir?", "Oğuz Çetin kaç yaşında?" ve "Hangi takımları çalıştırdı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Hem sahadaki performansıyla hem de teknik adamlık kariyeriyle dikkat çeken Oğuz Çetin'in hayatı ve futbol geçmişine dair detaylar haberimizde...

OĞUZ ÇETİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Türk futbolunun önemli isimlerinden Oğuz Çetin, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyeriyle spor kamuoyunda yakından tanınan isimler arasında yer alıyor. Özellikle Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla hafızalara kazınan Çetin'in hayatı, yaşı ve çalıştırdığı takımlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Oğuz Çetin'in kariyerine dair detaylar...

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Oğuz Çetin, 15 Şubat 1963 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Sakaryaspor altyapısında başlayan Çetin, daha sonra Türk futbolunun önemli kulüplerinde forma giyerek adından söz ettirdi. Oyun zekâsı, pas kalitesi ve saha görüşüyle döneminin en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olarak gösterildi.

OĞUZ ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu olan Oğuz Çetin, 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevleri üstlenen deneyimli isim, Türk futbolunda uzun yıllardır aktif olarak yer almaktadır.

FUTBOLCULUK KARİYERİNDE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oğuz Çetin profesyonel futbol kariyerinde başta Sakaryaspor ve Fenerbahçe olmak üzere çeşitli kulüplerde forma giydi. Özellikle Fenerbahçe'de geçirdiği yıllarda takımın önemli oyuncularından biri olarak öne çıktı ve çok sayıda başarı elde etti.

OĞUZ ÇETİN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerinde çeşitli kulüplerde görev alan Oğuz Çetin, farklı dönemlerde Türk futbolunda teknik adam olarak çalışmalar yürüttü. Ayrıca yardımcı antrenörlük görevlerinde de bulunan deneyimli isim, kulüp takımlarının yanı sıra milli takım teknik ekibinde de yer aldı.

TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN BİRİ

Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyeriyle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Oğuz Çetin, özellikle Fenerbahçe taraftarlarının hafızasında özel bir yere sahip. Kariyeri boyunca kazandığı deneyim ve futbol bilgisiyle Türk futbolunun saygın isimleri arasında gösterilmeye devam ediyor.

Görev aldığı takımlar:

Fenerbahçe

Futbol Direktörü

Türkiye

Gelişim Direktörü

Gaziantep BB

Teknik Direktör

Hazar Lenkeran

Teknik Direktör

Boluspor

Teknik Direktör

Türkiye

Yardımcı Antrenör

Diyarbakırspor

Teknik Direktör

Gençlerbirliği

Teknik Direktör

Kayserispor

Teknik Direktör

Fenerbahçe

Teknik Direktör

Fenerbahçe

Yardımcı Antrenör