Oğuz Alper Öktem kimdir, kaç yaşında, nereli? Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem’in hayatı ve kariyeri

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Oğuz Alper Öktem, 1991 yılında Kocaeli’de doğan bir girişimci ve iş insanı. Yurt dışında finans sektöründe kariyer yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen Öktem, 2018’de kurduğu Martı ile elektrikli scooter kiralamadan paylaşımlı yolculuğa uzanan bir ulaşım platformu oluşturdu. İşte Oğuz Alper Öktem’in hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

OĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?

Oğuz Alper Öktem, Martı İleri Teknoloji’nin kurucusu ve CEO’su olan bir girişimci, ekonomist ve iş insanı. Öktem, Türkiye’de elektrikli scooter kiralama hizmetiyle başlayan ve zamanla paylaşımlı yolculuk hizmeti Martı TAG’a uzanan Martı’nın kurucusu olarak tanınıyor. Girişimci, son olarak yapay zekâ destekli sürücüsüz araç projesi RoboMartı’yı tanıttı.

OĞUZ ALPER ÖKTEM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Oğuz Alper Öktem, 10 Ocak 1991’de Kocaeli’nin Hereke beldesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşında.

OĞUZ ALPER ÖKTEM’İN EĞİTİMİ

Oğuz Alper Öktem, lise eğitimini Koç Özel Lisesi’nde tam burslu olarak tamamladı. Lise yıllarında ekonomiye ilgi duyan Öktem, yükseköğrenimine yurt dışında devam etti. Londra Ekonomi Okulu’nda (LSE) yüksek lisans yapan Öktem, bu dönemde okulun Türk Öğrenci Topluluğu’nun başkanlığını da üstlendi.

OĞUZ ALPER ÖKTEM’İN KARİYERİ

Öktem, eğitiminin ardından İngiltere’de Deutsche Bank’ta çalıştı. 2014 yılından sonra Türkiye’ye dönen Öktem, dijital yayın platformu BluTV’de görev aldı. Ardından girişimcilik kariyerine yönelen Öktem, Kasım 2018’de kız kardeşi Sena Öktem ile birlikte Martı’yı kurdu.

MARTI NASIL KURULDU?

Martı, İstanbul’da elektrikli scooter kiralama hizmetiyle faaliyetlerine başladı ve kısa sürede Türkiye’nin pek çok şehrine yayıldı. Şirket, daha sonra elektrikli bisiklet ve moped hizmetlerini de bünyesine kattı. Martı, paylaşımlı yolculuk hizmeti Martı TAG ile aynı yöne giden sürücü ve yolcuları dijital platformda buluşturmaya başladı. Şirket, ABD’de New York Borsası’nda işlem görmeye başlayarak uluslararası arenaya da açıldı.

MARTI TAG VE TAKSİCİLERLE HUKUK MÜCADELESİ

Martı TAG, faaliyete başladığı günden bu yana taksicilerle hukuki ve idari anlaşmazlıkların merkezinde yer aldı. Taksi odalarının açtığı haksız rekabet davasında 14. Bölge Adliye Mahkemesi, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmetti. Öktem, kararın ardından yaptığı açıklamada süreç boyunca hukuka güvendiklerini belirterek Martı TAG’ı büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

ROBOMARTI PROJESİ

Oğuz Alper Öktem, son olarak yapay zekâ destekli sürücüsüz araç projesi RoboMartı’yı tanıttı. Kameralar, lidar ve radar sensörleriyle çevresini 360 derece algılayan araçları paylaşımlı yolculuk modeliyle buluşturmayı hedefleyen projede test sürüşlerinin tamamlandığı açıklandı. Ancak RoboMartı’nın ne zaman hizmete gireceği henüz belli değil.

OĞUZ ALPER ÖKTEM EVLİ Mİ?

Oğuz Alper Öktem, 2021 yılında İrem Bilgiç ile evlendi. İrem Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili ve eski TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in kızı. Robert Kolej mezunu olan Bilgiç, bir dönem Martı’da da üst düzey görevlerde bulundu.