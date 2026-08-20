2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderilen genelgeyle eğitim kurumlarında uygulanacak çeşitli iş ve işlemler netleştirildi. Genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleğin saygınlığına ve temsil sorumluluğuna uygun hareket etmeleri gerektiği belirtildi. Peki, Öğretmenlerin önlük giymesi zorunlu mu? MEB 2026-2027 öğretmenlerde kılık kıyafet kuralı nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLERİN ÖNLÜK GİYMESİ ZORUNLU MU?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler konulu genelgede öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin açık bir düzenlemeye yer verildi. Buna göre eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri istendi.

Genelgede ayrıca eğitim çalışanlarının kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda öğretmenlerin önlük giyeceği açıkça belirtildi.

Dolayısıyla 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğretmenlerin önlük giymesine ilişkin uygulama, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede açık şekilde yer alıyor.

MEB 2026-2027 ÖĞRETMENLERDE KILIK KIYAFET KURALI NASIL UYGULANACAK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesinde öğretmenlerin kılık ve kıyafetleriyle ilgili yaklaşım, mesleğin niteliği ve kamu hizmetinin ciddiyeti üzerinden tanımlandı.

Genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini icra ederken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere rol model olma niteliğini gözetmeleri gerektiği vurgulandı. Kılık ve kıyafetlerin ise mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun olması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda genelgede öğretmenlerin önlük giyeceği ifade edilirken, uygulamanın eğitim öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlere aktarılacağı bildirildi.

KILIK KIYAFET UYGULAMASINDA DENETİM NASIL OLACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında kılık ve kıyafet uygulamasının takibi millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak. Öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesinin ardından uygulamanın mevzuata uygun şekilde yürütülmesi takip edilecek.

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgede, mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyeceği özellikle belirtildi. Böylece önlük kullanımına ilişkin uygulamanın yalnızca bilgilendirme düzeyinde kalmayacağı, ilgili millî eğitim müdürlükleri tarafından takip edileceği ortaya konuldu.

GENELGEDE ÖĞRETMENLERİN KILIK KIYAFETİ İÇİN HANGİ İFADELER KULLANILDI?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde öğretmenlerin kılık ve kıyafetiyle ilgili bölümde; eğitim çalışanlarının mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Aynı bölümde öğretmenlerin önlük giyeceği ifade edildi. Uygulamaya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin eğitim öğretim yılı başında öğretmenler kurulunda yapılacağı, takibin ise millî eğitim müdürlüklerince gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu nedenle 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla öğretmenlerin önlük kullanımına ilişkin temel uygulama, Bakanlığın 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderdiği genelgede açık biçimde yer alıyor.