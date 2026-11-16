Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler, bu tarihte okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Öğretmenlerin emek ve katkılarının anıldığı özel gün dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, 24 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, Öğretmenler günü resmi tatil mi? 24 Kasım öğretmenler günü okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Hayır. 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Ulusal bayram ve genel tatilleri düzenleyen 2429 sayılı Kanun kapsamında 24 Kasım için resmi tatil veya yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinde normal çalışma düzeni devam edecek.

24 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

24 Kasım 2026 Salı günü okullar açık olacak ve eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olmaması nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler yapılacak. Dolayısıyla öğrenciler için genel bir tatil ya da yarım gün uygulaması söz konusu değil.

Bununla birlikte okullarda Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenebilecek.

2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Öğretmenler Günü, 2026 yılında 24 Kasım Salı günü kutlanacak. Her yıl 24 Kasım'da anılan bu özel gün, 2026'da hafta içine denk geldiği için okullarda ve iş yerlerinde olağan çalışma düzeni uygulanacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının nedeni, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesidir. Bu tarih, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.