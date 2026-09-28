Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Mehmet Bilgili, olayda hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheli gözaltına alındı. Peki, Öğretmen Mehmet Bilgili kimdir, branşı nedir? Osmaniye ölen öğretmen Mehmet Bilgili kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ÖĞRETMEN MEHMET BİLGİLİ KİMDİR, BRANŞI NEDİR?

Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yaşanan silahlı saldırının ardından öğretmen Mehmet Bilgili’nin kim olduğu ve görev yaptığı okul merak konusu oldu. Mehmet Bilgili’nin Osmaniye Merkez Çardak Köyü’nde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptığı biliniyor.

Mehmet Bilgili’nin görev yaptığı Farabi Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Osmaniye/Merkez Çardak Köyü’nde eğitim veren bir lise olarak resmi okul internet sitesinde yer alıyor. Okulun resmi internet sitesinde kurumun adresi Çardak Köyü Merkez Mevkii, Merkez/Osmaniye olarak belirtiliyor.

Mehmet Bilgili’nin kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgileri ise şu aşamada sınırlı. Bilgili’nin doğum tarihi, yaşı, memleketi ve özel yaşamına ilişkin doğrulanmış kapsamlı bir biyografik bilgi bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu bilgiler hakkında kesin olmayan herhangi bir bilgiye yer verilmemektedir.

MEHMET BİLGİLİ KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Bilgili’nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda kamuya açık ve güvenilir kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bilgili’nin doğum tarihi de açıklanmış değil.

MEHMET BİLGİLİ NERELİ?

Bu nedenle Mehmet Bilgili’nin yaşı veya memleketi konusunda herhangi bir rakam ya da şehir bilgisi vermek mümkün değil. Söz konusu kişisel bilgilerin güvenilir bir kaynakta yayımlanması halinde haberin ilgili bölümü güncellenebilir.

MEHMET BİLGİLİ EVLİ Mİ?

Mehmet Bilgili’nin medeni durumuna ilişkin de kamuya açık ve güvenilir kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Mehmet Bilgili’nin evli olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi paylaşılmıyor.

MEHMET BİLGİLİ NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Olay, 28 Eylül 2026 tarihinde Osmaniye Merkez Çardak Köyü’nde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi. Güncel haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, silahlı saldırıya uğradı. Saldırının Bilgili’nin yeğeni A.E.B. tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Bilgili’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından şüphelinin yakalandığı ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahın ele geçirildiği bildirildi.