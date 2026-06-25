Öğretmen karne görüşleri 2. dönem 2026! Öğretmen karne görüşü örnekleri, başarılı ve başarısız öğrenciler görüşler!

Yaz tatili heyecanı milyonlarca öğrenci ve veliyi sararken, öğretmenler de e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne sürecindeki son hazırlıklarını sürdürüyor. Not girişlerini tamamlayan sınıf öğretmenleri, öğrencilerin karnelerine eklenecek 2. dönem yıl sonu görüşleri için uygun cümleleri belirlemeye çalışıyor.

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ

Dönem boyunca göstermiş olduğun gayret ve sorumluluk bilinci için seni tebrik ederim. Tatilde bol bol dinlenmeni ve kitap okumaya zaman ayırmanı dilerim.

Bu dönem derslerine karşı ilgin ve düzenli çalışman dikkat çekiciydi. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim.

Sınıf içindeki olumlu tutumun, arkadaşlarınla uyumlu davranışların ve öğrenmeye açık olman beni çok mutlu etti. Güzel bir tatil geçirmeni dilerim.

Dönem boyunca gösterdiğin gelişim takdire değer. Kendine güvenerek çalışmaya devam ettiğinde çok daha başarılı olacağına inanıyorum.

Derslerdeki katılımın ve sorumluluklarını yerine getirme çaban oldukça güzeldi. Yeni dönemde de aynı istekle devam etmeni dilerim.

Öğrenmeye karşı meraklı ve istekli bir öğrencisin. Bu güzel özelliğini koruyarak başarılarını artıracağına inanıyorum.

Bu dönem akademik ve sosyal yönden olumlu gelişmeler gösterdin. Tatilde bol bol dinlenip yeni döneme hazır başlamanı dilerim.

Derslerine daha düzenli çalıştığında başarının daha da yükseleceğine inanıyorum. Kendine güvenmeli ve çabalamaktan vazgeçmemelisin.

Dönem boyunca sorumluluklarını yerine getirmek için çaba gösterdin. Bu gayretini sürdürürsen çok daha güzel sonuçlar elde edeceksin.

Sınıf içinde saygılı, uyumlu ve yardımsever davranışlarınla örnek oldun. Seni tebrik ediyor, keyifli bir tatil diliyorum.

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2026

Başarıya ulaşmak için gereken azim ve potansiyele sahipsin. Düzenli tekrar ve planlı çalışma ile daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum.

Bu dönem gösterdiğin ilerleme beni mutlu etti. Kendine güvenerek çalışmaya devam etmeni ve tatilde bol bol kitap okumanı öneririm.

Derslere olan ilgin ve katılımın oldukça güzeldi. Öğrenme isteğini kaybetmeden yoluna devam etmeni dilerim.

Sorumluluk sahibi, saygılı ve çalışkan bir öğrenci olarak dönem boyunca güzel bir performans sergiledin. Başarılarının devamını dilerim.

Zaman zaman daha fazla gayret göstermen gerekse de gelişime açık bir öğrencisin. Planlı çalışmayla çok daha başarılı olabilirsin.

Arkadaşlarınla uyumlu, öğretmenlerine karşı saygılı ve sınıf kurallarına dikkat eden bir öğrencisin. Seni tebrik ederim.

Bu dönem elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştın. Aynı kararlılıkla devam ettiğinde hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.

Derslerinde daha düzenli tekrar yapman başarılarını artıracaktır. Tatili dinlenerek ve eksiklerini tamamlayarak değerlendirmeni dilerim.

Sınıf içindeki olumlu davranışların ve öğrenmeye olan ilgin için seni kutlarım. Başarılarının devamını dilerim.

Dönem boyunca göstermiş olduğun çaba ve gelişim memnuniyet verici. Kendini daha da geliştireceğine inanıyorum.

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2. DÖNEM