İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 2 Mart 2026 tarihinde meydana gelen üzücü olayda, Taşdelen Borsa İstanbul MTAL'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik (44), öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, saldırgan öğrenci F.S.B. (17), olayı önceden planlayarak gerçekleştirdi. Peki, Öğretmen Fatma Nur Çelik nasıl öldürüldü? Bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in katili kim? Detaylar...

ÖĞRETMEN FATMA NUR ÇELİK NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

F.S.B., okulun ders programını inceleyerek Fatma Nur Çelik'in ders saatini ve sınıfını tespit etti. Derste olan Çelik'e doğrudan saldıran F.S.B., saldırı sırasında araya girmeye çalışan bir başka öğretmen Z.A. ve 15 yaşındaki öğrenci S.K.'yi de yaraladı. Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖNCEDEN VAR OLAN UYARILAR

Olay sonrası yapılan araştırmalara göre, Fatma Nur Çelik'in saldırgan öğrenci F.S.B. hakkında daha önce defalarca uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl başka bir kavgaya karışan F.S.B. için toplanan disiplin kurulunda Çelik'in, "Can güvenliğimiz yok" diyerek endişelerini dile getirdiği öğrenildi. Ayrıca, saldırganın babası tarafından olaydan sadece birkaç gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkarıldığı iddia edildi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN FATMA NUR ÇELİK'İN KATİLİ KİM?

Olayın failinin 11. sınıf öğrencisi F.S.B. olduğu doğrulandı. Saldırganın önceden plan yaparak öğretmenini hedef alması, olayın kasti ve ciddi bir güvenlik sorununu ortaya koydu. Saldırı sırasında öğrenciler ve öğretmenler ciddi travma yaşarken, olay sonrası başlatılan soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

SORUŞTURMA VE YASAL SÜREÇ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ederken, okul ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.