Öğrenci affı SON DAKİKA! Öğrenci affı Meclis'ten geçti mi? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

Yükseköğretimde eğitim hayatına yeniden dönmeyi bekleyen binlerce öğrenciyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan öğrenci affına ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Peki, öğrenci affı Meclis'ten geçti mi? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Detaylar...

ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA!

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında teklifin toplam 28 maddeden oluştuğunu belirten Zengin, düzenlemeyi yükseköğretime dönüşü kolaylaştıracak önemli adımlardan biri olarak değerlendirdi.

Açıklamaya göre teklif yalnızca öğrenci affını değil, yükseköğretim sistemini ilgilendiren çok sayıda düzenlemeyi de içeriyor. Teklif kapsamında vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci sayısının artırılmasına yönelik vergi düzenlemeleri, devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs açabilmesine imkan tanınması, emekli öğretim üyelerinin belirli süreyle sözleşmeli olarak görev yapabilmesi ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda çeşitli yasal değişiklikler de yer alıyor.

Özlem Zengin ayrıca bu teklifi bir başlangıç olarak gördüklerini ifade ederek, ekim ayından sonra yükseköğretime ilişkin yeni bir kanun teklifinin daha gündeme gelebileceğini bildirdi.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hayır. Mevcut durumda öğrenci affını içeren düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunulmuş bulunuyor.

Özlem Zengin'in açıklamasına göre teklif ilk olarak TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından teklif TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Dolayısıyla öğrenci affına ilişkin düzenleme henüz yasalaşmış değil. Sürecin tamamlanabilmesi için teklifin komisyonda görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi gerekiyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanun teklifine ilişkin yapılan resmi açıklamaya göre öğrenci affından yararlanabilmek için temel şart, daha önce çıkarılan öğrenci affı düzenlemelerinden yararlanmamış olmak olarak açıklandı.

Bu kapsamda;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Lisans tamamlama programlarında eğitim gören öğrenciler,

Lisansüstü eğitim gören öğrenciler,

belirlenen şartları taşımaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

Başvuru sürecine ilişkin yapılan açıklamaya göre öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına kanunun yürürlüğe girmesinin ardından dört ay içerisinde başvuruda bulunabilecek.

Askerlik görevini yerine getiren öğrenciler için de ayrı bir düzenleme öngörülüyor. Buna göre askerlik hizmeti devam eden öğrenciler, askerlik görevlerinin tamamlanmasının ardından iki ay içerisinde başvurmaları halinde öğrenci affından yararlanabilecek.

Kanun teklifinde ayrıca uygulamalı eğitim veya intörnlük sürecini tamamlayamadığı için üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler de unutulmadı. Açıklamaya göre teorik derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitim veya intörnlük aşamasında ilişiği kesilen öğrenciler için de af düzenlemesi getiriliyor. Bu kapsamda söz konusu öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri amacıyla üniversiteyi bitirme sürelerinin uzatılması öngörülüyor.