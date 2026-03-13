ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI: 19. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir?

2026 yılı Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, ÖGG 119. temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınav sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Peki, 19. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI

Sınav sonuç ekranı, adayların sınav performanslarını öğrenmeleri ve bir sonraki adımları planlamaları açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu ekran üzerinden adaylar, sınav puanlarını ve başarı durumlarını güvenli bir şekilde görüntüleyebileceklerdir.

19. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime uygun olarak açıklanacak. Kılavuzda belirtilen tarihe göre:

Temel eğitim sınavı (119. dönem) sonuçları: 13 Mart 2026

Yenileme eğitimi sınavı (95. dönem) sonuçları: 13 Mart 2026

Adaylar sınav sonuçlarını açıklanma tarihinden itibaren resmi kanallardan takip edebileceklerdir. Bu tarihten önce herhangi bir resmi açıklama yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarının açıklanma süresi, adayların resmi belgeleri hazırlaması ve güvenlik izin süreçlerinin düzenli bir şekilde ilerlemesi açısından önemlidir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden erişime açılacaktır:

Adaylar, sonuçları görüntülemek için gerekli olan bilgileri eksiksiz olarak girmelidir:

T.C. kimlik numarası

Güvenlik kodu

Bu bilgiler doğrultusunda adaylar sınav sonuç ekranına ulaşabilir ve başarı durumlarını öğrenebilir. Resmi site dışında sonuç sorgulama yapan üçüncü taraf kaynaklara itibar edilmemelidir.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

ÖGG sınavının değerlendirme sistemi, adayların başarılarını objektif bir şekilde ölçmeyi hedeflemektedir.

Temel sınav:

Adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Her soru 1 puan üzerinden değerlendirilir ve sınav toplamda 100 puan üzerinden puanlanır. Soru grupları aynı olan adayların yan yana veya arka arkaya oturmasına izin verilmemektedir.

Silah farkı sınavı:

Silah farkı eğitimi alan adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu hazırlanmıştır. Bu sorular, her biri 2 puan üzerinden hesaplanarak toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilir. Sadece silah farkı eğitimi almış adaylar bu soruları cevaplayacaktır.

Bu değerlendirme sistemi, adayların hem teorik bilgilerini hem de özel güvenlik alanındaki pratik farkındalıklarını doğru bir şekilde ölçmeyi sağlar.