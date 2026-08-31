ÖBA GİRİŞ: 2026 Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online (çevrim içi) mı, yüz yüze mi yapılacak? Son dakika!

2026 öğretmen seminerleri için geri sayım sürerken, ÖBA giriş ekranı da öğretmenlerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek mesleki çalışmaların tarihleri ve uygulanma şekli merak konusu olurken, "ÖBA semineri ne zaman?", "Öğretmen seminerleri çevrim içi mi, yüz yüze mi?" soruları gündeme geldi. MEB öğretmen seminerleri hangi tarihlerde yapılacak? Öğretmenleri eylül ayında nasıl bir mesleki çalışma programı bekliyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEB ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

MEB öğretmen seminerleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında eylül ayında başlayacak. Mesleki çalışma programının ilk haftası 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci hafta çalışmaları ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

MEB ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

MEB öğretmen seminerlerinin ilk haftası olan 1-4 Eylül tarihleri arasındaki eğitimler çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. 7-11 Eylül tarihleri arasındaki ikinci hafta çalışmaları ise yüz yüze yapılacak. Böylece öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışma programı iki farklı şekilde tamamlanacak.

MEB ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NEDİR?

MEB öğretmen seminerleri, öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmaları amacıyla gerçekleştirilen mesleki çalışma programıdır. Bu süreçte öğretmenler yeni döneme ilişkin hazırlıklarını yaparken eğitim süreçleri, ders planlamaları ve okul çalışmalarına yönelik faaliyetlere katılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında mesleki çalışmalar eylül ayında gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA!

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin katılacağı mesleki çalışma programının detayları belli oldu. 1-4 Eylül tarihleri arasındaki ilk hafta eğitimleri çevrim içi yapılırken, 7-11 Eylül tarihleri arasındaki çalışmalar yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.