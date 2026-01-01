O Ses Yılbaşı izle: O Ses Türkiye Yılbaşı programı full, HD nerden izlenir?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Sürprizlerle dolu sahneler ve unutulmaz performanslar izleyiciyi bekliyor. Peki tüm programı baştan sona izlemek mümkün mü? Kimler sahne alacak, hangi sürprizler ortaya çıkacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

O SES TÜRKİYE 2026 PROGRAMINDA KİMLER KONUK OLDU?

Rabia Soytürk

Pelin Akil

Burak Yörük

Feyza Civelek

Ava Yaman

Cihan Ünal

Emir & Ceren Benderlioğlu

(Programda sürpriz konuklar ve grup performansları da vardı.)

O SES TÜRKİYE 2026 PROGRAMINDA KİMLER JÜRİ OLDU?

Hadise

Murat Boz

Gupse Özay

Giray Altınok

Sunucu: Acun Ilıcalı

O SES TÜRKİYEE 2026 PROGRAMI NASIL İZLENİR?