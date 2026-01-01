O Ses Yılbaşı izle: O Ses Türkiye Yılbaşı programı full, HD nerden izlenir?
Yeni yılın en özel gecesi O Ses Türkiye sahnesinde başlıyor. Sürpriz performanslar ve yıldız konuklar ekranlara taşınıyor. Peki bu heyecan dolu yılbaşı gecesini tamamen izlemek mümkün mü? Kimler sahnede olacak, hangi sürprizler izleyiciyi bekliyor… Hepsi ekran başında çözülmeyi bekliyor. Peki, O Ses Yılbaşı izle: O Ses Türkiye Yılbaşı programı full, HD nerden izlenir?
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Sürprizlerle dolu sahneler ve unutulmaz performanslar izleyiciyi bekliyor. Peki tüm programı baştan sona izlemek mümkün mü? Kimler sahne alacak, hangi sürprizler ortaya çıkacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
O SES TÜRKİYE 2026 PROGRAMINDA KİMLER KONUK OLDU?
- Rabia Soytürk
- Pelin Akil
- Burak Yörük
- Feyza Civelek
- Ava Yaman
- Cihan Ünal
- Emir & Ceren Benderlioğlu
- (Programda sürpriz konuklar ve grup performansları da vardı.)
O SES TÜRKİYE 2026 PROGRAMINDA KİMLER JÜRİ OLDU?
- Hadise
- Murat Boz
- Gupse Özay
- Giray Altınok
- Sunucu: Acun Ilıcalı
O SES TÜRKİYEE 2026 PROGRAMI NASIL İZLENİR?
- TV8 kanalından canlı olarak izlenebilir.
- TV8'in resmi web sitesi veya uygulaması üzerinden canlı yayın yapılmıştır.
- Daha sonra TV8 dijital platformları veya O Ses Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden tekrar bölümleri izlenebilir.