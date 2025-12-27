O Ses Türkiye'nin 2026 yılbaşı özel bölümünde kimlerin konuk olacağı ve jüri koltuğunda kimlerin oturacağı merak konusu oldu. Yılbaşı gecesi ekranlara gelecek olan programda heyecan dorukta olacak. O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri kim 2026?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL NEDİR?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, TV8 ekranlarında her yıl 31 Aralık akşamı izleyiciyle buluşan, Türkiye'nin en çok izlenen müzik-eğlence programlarından biridir. Programda oyuncular, sporcular, sunucular ve sosyal medyanın tanınmış isimleri sahneye çıkarak sevdikleri şarkıları seslendirir. Eğlence dozu yüksek bu özel bölüm, yeni yıla müzik ve sürprizlerle girilmesini sağlar.

FORMAT VE KONSEPT NASIL?

Yılbaşı Özel formatında yarışmacılar profesyonel şarkıcılardan değil, farklı alanlarda ün kazanmış isimlerden oluşur. Performanslar yarışma havasından çok eğlence odaklıdır. Jüri üyeleri, sahne performanslarını değerlendirirken aynı zamanda esprili diyaloglar ve keyifli sohbetlerle programa renk katar.

SAHNEYE ÇIKAN ÜNLÜ İSİMLER

Programda her yıl sinema, dizi, müzik ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim sahne alır. Ünlüler solo ya da düet performanslarla izleyicilere nostaljik, popüler ve sürpriz şarkılar sunar. Bu çeşitlilik, Yılbaşı Özel bölümünü her yaştan izleyici için cazip hale getirir.

JÜRİ KADROSU VE SUNUM

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in jüri koltuğunda programın sevilen isimleri yer alır. Jüri üyeleri hem değerlendirmeleri hem de sahnedeki eğlenceli anlarıyla gecenin temposunu yükseltir. Programın sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı üstlenir.

2026 YARIŞMACILAR & ŞARKILARI

• Cihan Ünal – New York New York (Frank Sinatra)

• Rabia Soytürk – Aldatıldık (Sezen Aksu)

• Serra Arıtürk – Melankoli (Nükhet Duru)

• Ava Yaman – O Benim Dünyam / I Need A Hero

• Feyza Civelek – Kızıldıklar Oldu Mu?

• Pelin Akil – Ya Sonra (Ajda Pekkan)

• Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat – Palavra Palavra

• Emir & Ceren Benderlioğlu – Her Şeyi Yak (Sezen Aksu)

• Burak Yörük – Yarım Yarım (Volkan Konak)

• Toprak Razgatlıoğlu – Çatma Yarım (Reynmen)

• Survivor Kızlar – Ah Geceler (Seda Sayan)

• Güller ve Günahlar'ın Çocuk Yıldızları (Mina, Beren, Yade) – Delisin (Cici Kızlar)

• Survivor Erkekler – Yıldızların Altında

2026 JÜRİ KADROSU

• Hadise

• Murat Boz

• Gupse Özay

• Giray Altınok