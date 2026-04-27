Nusret'in kardeşi kim, Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe neden tutuklandı?

Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe neden tutuklandı? Ünlü kasap ve işletmeci Nusret Gökçe'nin kardeşi hakkında çıkan yargı süreci haberleri, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Özgür Gökçe'nin hangi suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ve olayın detayları merak ediliyor. Özgür Gökçe tutuklanma sebebi ve Gökçe ailesinden konuyla ilgili gelen ilk açıklamaları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

NUSRET GÖKÇE'NİN KARDEŞİ ÖZGÜR GÖKÇE TUTUKLANDI: ŞOK EDEN SUÇLAMA

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde cezaevine gönderildi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda Gökçe, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 227/1 maddesi uyarınca "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 24 Nisan tarihinde gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN FUHUŞ OPERASYONU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, fuhuş şebekelerine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibi sonuçlandırdı. 30 Ocak 2026 tarihinde başlatılan ilk operasyonun ardından derinleşen soruşturmada, şüphelilerin dijital materyalleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, fuhuş faaliyetleri için müşteri temin edildiği ve bu yasadışı trafikten elde edilen paraların belirli banka hesaplarında toplandığı delilleriyle birlikte tespit edildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON: 7 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda, 17 Nisan 2026 tarihinde operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi. Fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen isimlere yönelik baskınlarda gözaltına alınan şahıslardan 7’si tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet ve savcılık birimlerinin titizlikle yürüttüğü bu süreç, suç ağının tüm katmanlarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

DİJİTAL VERİLER VE BANKA HESAPLARI ELE VERDİ

Soruşturmanın en kritik noktalarından birini şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler oluşturdu. Ele geçirilen cihazlarda, fuhuş pazarlığı yapılan yazışmaların yanı sıra suç gelirlerinin izlendiği banka hareketlerine de ulaşıldı. Bu veriler ışığında, organizasyonun içinde aktif rol aldığı iddia edilen Özgür Gökçe hakkında da düğmeye basıldı. 27 Nisan 2026’da ifadesi tamamlanan Gökçe, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından suçun niteliği göz önünde bulundurularak tutuklandı.

TCK 227/1 MADDESİ KAPSAMINDA AĞIR SUÇLAMA

Özgür Gökçe’nin tutuklanmasına gerekçe gösterilen TCK 227/1 maddesi, bir çocuğu fuhşa teşvik etmeyi, bunun yolunu kolaylaştırmayı veya aracılık etmeyi ağır yaptırımlara bağlamaktadır. Gökçe ailesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve soruşturmanın başka kimlere uzanacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.