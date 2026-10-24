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Nusret Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş neden gözaltına alındı?

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Nusret Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş neden gözaltına alındı?
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Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Gelişmenin ardından Nusret Altınbaş’ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve iş hayatındaki görevleri araştırılmaya başlandı. Peki, Nusret Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş neden gözaltına alındı? Detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında aranan Altınbaş Holding yetkilisi Nusret Altınbaş’ın gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Nusret Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

NUSRET ALTINBAŞ KİMDİR?

Nusret Altınbaş, Altınbaş Holding bünyesinde yöneticilik görevleri üstlenen iş insanıdır. Gaziantep’te dünyaya gelen Altınbaş, ortaokul ve lise eğitimini Kuzey Kıbrıs’ta tamamladı. Daha sonra eğitim ve iş hayatı nedeniyle Almanya’nın Köln kentinde yaklaşık 15 yıl yaşadı.

Altınbaş ailesinin altı erkek kardeşin en küçüğü olduğu belirtilen Nusret Altınbaş, holding bünyesindeki görevlerinin yanı sıra finans ve yatırım alanlarında da yöneticilik yaptı.

NUSRET ALTINBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Nusret Altınbaş 56 yaşındadır.

NUSRET ALTINBAŞ NERELİ?

Nusret Altınbaş, Gaziantep’te doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Kuzey Kıbrıs’ta tamamlayan Altınbaş, daha sonra Almanya’nın Köln kentinde yaklaşık 15 yıl yaşadı.

NUSRET ALTINBAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Nusret Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan özgeçmişine göre Altınbaş, Creditwest Bank Kıbrıs ve Alnus Yatırım Menkul Değerler bünyesinde de yönetim görevlerinde bulundu.

NUSRET ALTINBAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Nusret Altınbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15’inin tutuklandığı, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş’ın da tutuklanan isimler arasında bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında bir süre aranan Nusret Altınbaş’ın ise daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, gözaltı işlemi tek başına suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

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