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Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliği görevine Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan atandı. 2022 yılından bu yana Bartın Valisi olarak görev yapan Arslan'ın yeni göreviyle birlikte hayatı, eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Peki, yeni Isparta Valisi Nurtaç Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli ve eşi kim?

NURTAÇ ARSLAN KİMDİR?

Nurtaç Arslan, 1976 yılında Amasya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasya'nın Taşova ilçesinde tamamlayan Arslan, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

6 Ocak 1999 tarihinde Aydın Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Arslan, kariyeri boyunca farklı ilçelerde kaymakamlık ve çeşitli kamu kurumlarında yöneticilik görevleri üstlendi. 12 Mayıs 2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bartın Valiliğine atanan Arslan, 18 Mayıs 2022 tarihinde görevine başladı.

Son Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliğine atanan Nurtaç Arslan, yeni görevine ilişkin devir teslim sürecinin ardından Isparta'da görev yapacak.

NURTAÇ ARSLAN KAÇ YAŞINDA?

1976 doğumlu olan Nurtaç Arslan, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Arslan'ın doğum günü ve ayına ilişkin bilgi paylaşılmadığı için yaşı doğum yılı üzerinden hesaplanmıştır.

NURTAÇ ARSLAN NERELİ?

Nurtaç Arslan, Amasya doğumludur. 1976 yılında Amasya'da dünyaya gelen Arslan, ilk, orta ve lise eğitimini de Amasya'nın Taşova ilçesinde tamamladı.

NURTAÇ ARSLAN'IN EŞİ KİM?

Nurtaç Arslan, Yakup Arslan ile evlidir. Üç çocuk annesi olan Arslan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

NURTAÇ ARSLAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mülki idare amirliği mesleğine 1999 yılında başlayan Nurtaç Arslan, kariyeri boyunca farklı ilçelerde kaymakam vekilliği ve kaymakamlık yaptı. Daha sonra vali yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Arslan'ın görev geçmişinde şu görevler yer alıyor:

- Aydın Karpuzlu Kaymakam Vekilliği

- Kırıkkale Delice Kaymakam Vekilliği

- Nevşehir Acıgöl Kaymakamlığı

- Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığı

- Sivas Vali Yardımcılığı

- Çankırı Kurşunlu Kaymakamlığı

- İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığı

- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı

- Bartın Valiliği

- Isparta Valiliği

NURTAÇ ARSLAN'IN EĞİTİM HAYATI

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan Nurtaç Arslan, lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını sürdürdü.

İngiltere'deki yüksek lisans eğitimini 2001 yılında, Selçuk Üniversitesi'ndeki yüksek lisansını ise 2014 yılında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktora eğitimi alan Arslan, 22 Temmuz 2022 tarihinde mezun olarak doktor unvanını aldı.