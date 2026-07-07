Nübel uçak takip kodu ne, Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel saat kaçta İstanbul'a inecek?

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel için geri sayım başladı. Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından yıldız kalecinin İstanbul'a geleceği belirtilirken, futbolseverler "Nübel uçak takip kodu ne, Alexander Nübel saat kaçta İstanbul'a inecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte Alman file bekçisinin uçuş bilgileri, geliş saati ve transfer sürecindeki son gelişmeler.

NÜBEL UÇAK TAKİP KODU AÇIKLANDI MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel'in İstanbul yolculuğuna ilişkin uçak takip kodu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun geliş saatini açıklarken uçuş numarası veya canlı takip bilgisine dair herhangi bir duyuru yapmadı. Uçak takip kodunun paylaşılması halinde taraftarlar, uçuşu anlık olarak takip edebilecek.

ALEXANDER NÜBEL SAAT KAÇTA İSTANBUL'A İNECEK?

Beşiktaş'ın resmi açıklamasına göre Alexander Nübel'i taşıyan uçak, bu akşam saat 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Alman kalecinin havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar tarafından karşılanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ NÜBEL TRANSFERİNİ RESMEN DUYURDU

Siyah-beyazlı kulüp, Alexander Nübel transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle resmileştirdi. Alman basınında yer alan haberlere göre transferin, 6,5 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro performans bonusu karşılığında tamamlandığı öne sürüldü. Tecrübeli kalecinin Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

DOĞAN ALEMDAR DA BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Beşiktaş, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına milli file bekçisi Doğan Alemdar ile de prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak ise saat 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacak.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN RESMİ İMZALAR ATILACAK

Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ın İstanbul'a ulaşmasının ardından sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde iki kaleci de Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atarak siyah-beyazlı ekibin yeni sezon kadrosuna katılacak.