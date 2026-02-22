Nottingham Forest Liverpool maçı hangi kanalda, Nottingham Forest Liverpool nereden CANLI izlenir?

Nottingham Forest ile Liverpool arasında oynanacak kritik Premier Lig maçı öncesinde taraftarlar ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve Nottingham Forest Liverpool maçının şifresiz ya da canlı izleme alternatiflerini merak ediyor. Maç saati, yayıncı kanal ve canlı yayın detayları haberimizde yer alıyor.

NOTTINGHAM FOREST VS LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Nottingham Forest – Liverpool mücadelesinin yayın bilgileri netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma, İngiltere Premier Lig kapsamında oynanacak ve Türkiye'de canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST–LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Nottingham Forest ile Liverpool arasında oynanacak Premier Lig maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, şifreli yayınla izlenebilecek.

BEIN SPORTS 3 CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports 3 kanalı; Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla izlenebiliyor. Ayrıca internet platformları üzerinden de şifreli olarak canlı maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

NOTTINGHAM FOREST–LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Premier Lig'in merakla beklenen Nottingham Forest–Liverpool karşılaşması, 22 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

NOTTINGHAM FOREST–LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, aynı saatte beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST–LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest ile Liverpool'u karşı karşıya getirecek Premier Lig maçı, Nottingham şehrinde bulunan City Ground Stadyumu'nda oynanacak.