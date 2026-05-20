Noter sistemi neden yok, Noter araç satış NBS çöktü mü 20 Mayıs Salı?

Noterlerde yaşanan teknik aksaklık 20 Mayıs Salı günü araç satış işlemlerini adeta kilitledi. NBS sistemine erişemeyen vatandaşlar ve galericiler, noter araç satış ekranlarının çöküp çökmediğini merak ediyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “ Noter sistemi çalışmıyor” paylaşımları yaparken, gözler sistemle ilgili resmi açıklamalara çevrildi.

TÜRKİYE GENELİNDE NOTER SİSTEMİ SORUNU! NBS 20 MAYIS’TA ÇÖKTÜ MÜ?

20 Mayıs Salı günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelindeki noter dairelerinde erişim sorunları yaşanmaya başladı. Özellikle araç alım satım ve tapu işlemleri için noterlerde bulunan vatandaşlar, sistem hatası nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremedi. Yaşanan aksaklık sonrası noterlerde yoğunluk oluşurken, birçok kişi “ Noter sistemi neden yok?” ve “NBS çöktü mü?” sorularına yanıt aramaya başladı.

NOTERLERDE SİSTEM SORUNU YAŞANIYOR

Sabahın erken saatlerinde noter dairelerine giden vatandaşlar, işlem yapmak isterken sistem uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Araç satış işlemleri başta olmak üzere birçok resmi işlemin durduğu belirtilirken, noter çalışanlarının da sistem kaynaklı problem nedeniyle işlem gerçekleştiremediği öğrenildi.

Özellikle araç alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar, sıra beklemelerine rağmen işlemlerini tamamlayamadı. Türkiye’nin farklı illerinden benzer şikayetlerin gelmesi dikkat çekti.

NBS 20 MAYIS’TA ÇÖKTÜ MÜ?

Vatandaşların gündeminde yer alan konuların başında “NBS çöktü mü?” sorusu geldi. Noter Bilgi Sistemi’nde (NBS) yaşanan erişim problemi nedeniyle işlemlerin geçici olarak durduğu ifade edildi. Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, noter sistemine erişilemediğini ve işlemlerin yapılamadığını dile getirdi.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan durumun teknik altyapı veya sunucu kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİ DURDU

Noter sisteminde yaşanan problem en çok araç alım satım işlemlerini etkiledi. Araç devri yapmak isteyen vatandaşlar, sistem hatası nedeniyle işlemlerini tamamlayamadı. Galericiler ve bireysel satıcılar ise yaşanan aksaklığın ticari süreçleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Yoğunluğun artmasıyla birlikte noterlerde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar sistemin yeniden aktif hale gelmesini beklemeye başladı.

NOTER SİSTEMİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

20 Mayıs Salı günü başlayan erişim sorununun gün içerisinde çözülmesi bekleniyor. Şu ana kadar yetkililerden net bir açıklama gelmezken, kullanıcılar sistemin kısa süre içinde normale döneceğini tahmin ediyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda birçok vatandaş noter sisteminin çalışmadığını ifade ederken, işlemlerin ne zaman yeniden başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.