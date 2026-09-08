Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecinde gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. MEB tarafından yayımlanan 2026 yılı Ağustos dönemi takviminde sonuçların 8 Eylül 2026 Salı günü açıklanacağı belirtilirken, öğretmenler sonuçların ne zaman erişime açılacağını takip ediyor. Peki, Norm Fazlası atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB norm fazlası öğretmen atama sonuçları bugün açıklanır mı? Detaylar...

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme sürecinde sonuçların 8 Eylül 2026 Salı günü ilan edilmesi planlandı. Ancak sonuçların açıklanma saatine ilişkin ayrıca bir bilgi bulunmuyor.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün güncel duyuruları arasında 2026 Ağustos dönemine ilişkin norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme başvurusu duyurusu yer alırken, sonuçların açıklanmasına ilişkin yeni bir duyuru henüz görünmüyor.

Bu nedenle sonuçların neden henüz açıklanmadığına ilişkin MEB tarafından yapılmış resmi bir gerekçe bulunmadığı sürece herhangi bir neden belirtmek doğru olmayacaktır.

MEB NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

MEB'in 2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme takvimine göre atama sonuçlarının 8 Eylül 2026 Salı günü ilan edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bugün sonuçların açıklanması takvimde yer alan tarihle uyumlu.

Ataması gerçekleşen öğretmenler için ilişik kesme ve yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 9 Eylül 2026 itibarıyla yürütülecek.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğretmenler yer değiştirme durumlarını MEB tarafından yapılacak resmi duyuru üzerinden takip edebilecek. MEB Personel Genel Müdürlüğünün duyurularında 2026 Ağustos dönemine ilişkin norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme süreci bulunuyor.