Norm Fazlası atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

Norm fazlası öğretmen atama sonuçları, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Öğretmenlerin yeni görev yerlerini öğrenmek için takip ettiği 2026 norm fazlası atama sonuçlarının 8 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar MEBBİS üzerinden ve ilgili il milli eğitim müdürlüklerinin duyuruları aracılığıyla takip edilebilecek.

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğretmenlerin norm fazlası atama süreci yakından takip ediliyor. Okullardaki öğretmen ihtiyacının dengelenmesi amacıyla yürütülen süreçte tercih başvuruları tamamlanırken, gözler 2026 norm fazlası atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğretmenler, yapılacak yerleştirmelerin ardından görev yapacakları yeni eğitim kurumlarını öğrenebilecek.

NORM FAZLASI ATAMA 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 Ağustos dönemi ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecinde tercih başvuruları 4 Eylül 2026 tarihinde başladı. Öğretmenlerin tercih işlemleri 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla tamamlandı.

Tercih sürecinin sona ermesinin ardından öğretmenlerin gözü şimdi atama sonuçlarına çevrildi. Yer değiştirme işlemlerinde hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak.

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü ilan edilecek. Öğretmenler, sonuçların açıklanmasının ardından hangi eğitim kurumuna atandıklarını öğrenebilecek.

Atama sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte norm fazlası öğretmenlerin yeni görev yerleri de belli olacak.

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Norm fazlası atama başvurusunda bulunan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, yerleştirme sonuçlarını MEBBİS üzerinden takip edebilecek. Bunun yanı sıra öğretmenlerin görev yaptıkları illerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitelerinden de duyuruları kontrol etmeleri gerekiyor.

Öğretmenler MEBBİS'e giriş yaptıktan sonra “Atama Başvuru ve Sonuçları” bölümünden yerleştirme durumlarını sorgulayabilecek.

NORM FAZLASI ATAMA TAKVİMİ 2026

MEB'in 2026 Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme sürecindeki takvim şu şekilde:

• Norm kadro fazlası tespiti: 25-31 Ağustos 2026

• Tercih başvuruları: 4-7 Eylül 2026

• Atama sonuçlarının ilanı: 8 Eylül 2026

• İlişik kesme ve göreve başlama: 9 Eylül 2026 itibarıyla

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından yer değiştirmesi gerçekleştirilen öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görev yerlerinde göreve başlama işlemleri 9 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak. Öğretmenlerin görev yeri değişikliğiyle ilgili işlemler, bağlı bulundukları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

2026 norm fazlası atama sonuçları, yeni görev yeri ve göreve başlama sürecine ilişkin gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.