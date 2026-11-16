Non mi innamorerò Türkçe sözleri (ÇEVİRİ)

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Pucho ve Mia LoBosco'nun seslendirdiği "Non mi innamorerò" şarkısı, hareketli ritmi ve sosyal medyada yayılan dansıyla dikkat çekiyor. İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca ifadelerin bir arada kullanıldığı parçada aşk, hoşlanma, para ve eğlence temaları öne çıkıyor. Şarkının nakaratında yer alan "Io non mi innamorerò" ifadesi ise Türkçede "Âşık olmayacağım" anlamına geliyor. Dinleyiciler, şarkının orijinal sözlerini ve Türkçe çevirisini araştırıyor.

NON MI INNAMORERÒ ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

"Non mi innamorerò", Pucho ve Mia LoBosco'nun birlikte seslendirdiği bir şarkı. Pucho'nun gerçek adı Gabriel Montesino olarak aktarılırken parçanın prodüksiyonunu Cristy üstleniyor. Şarkı, özellikle TikTok'ta kullanılan dans videosu ve nakaratıyla geniş kitlelere ulaştı.

NON MI INNAMORERÒ TÜRKÇE SÖZLERİ (ÇEVİRİ)

Şarkının nakaratında iki farklı bakış açısı kullanılıyor. Pucho, âşık olmayacağını söylerken karşısındaki kişiden hoşlanmaya başladığını dile getiriyor. Mia LoBosco'nun seslendirdiği bölümde ise benzer ifadeler bu kez kadın karakterin ağzından aktarılıyor.

İtalyanca orijinal sözlerden:

Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo

Vuole un Lambo, glielo prendo

Faccio i soldi e lei li spende

Io non mi innamorerò, però di te dipende

Türkçe çevirisi:

Âşık olmayacağım ama ondan hoşlanmaya başlıyorum.

Bir Lamborghini istiyor, ben de ona alıyorum.

Ben para kazanıyorum, o da harcıyor.

Âşık olmayacağım ama bu sana bağlı.

Âşık olmayacağım ama bu sana bağlı.

Mia LoBosco'nun seslendirdiği bölümün Türkçe çevirisi:

Âşık olmayacağım ama ondan hoşlanmaya başlıyorum.

Bir Lamborghini istiyorum, o da bana alıyor.

O para kazanıyor, ben de harcıyorum.

Âşık olmayacağım ama ondan hoşlanmaya başlıyorum.

Âşık olmayacağım ama ondan hoşlanmaya başlıyorum.

NON MI INNAMORERÒ ŞARKISININ DANS BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Şarkının nakarat sonrasında tekrarlanan bölümünde "Passinho du Jamal" ifadesi kullanılıyor. Bu bölümde dans hareketlerine gönderme yapılıyor.

İngilizce sözlerdeki bölümün Türkçe çevirisi:

Kalçanı aşağı yukarı hareket ettir, Jamal'ın dansını yap.

Jamal'ın dansı, Jamal'ın dansı.

Buluşmaya çıkmaya gerek yok, Jamal'ın dansını yap.

Jamal'ın dansı, Jamal'ın dansı.

NON MI INNAMORERÒ ŞARKISININ DİĞER SÖZLERİ TÜRKÇE ÇEVİRİ

Pucho'nun seslendirdiği bölümde ise âşık olmama düşüncesiyle başlayan anlatım, karşı tarafa duyulan ilgiyle devam ediyor. Şarkıda alışveriş, lüks markalar ve para harcama ifadeleri de yer alıyor.

Türkçe çevirisi:

Âşık olmayacağım, belki de olacağım.

Bana güzel hisler veriyorsun.

Melodin beni büyülüyor.

Kalbimi al ve git.

Önce Chanel'de alışveriş yapacağız, tabii ki benim kartımla.

Ne kadar harcadığın umurumda değil, çünkü yeni bir anlaşmam var.

NON MI INNAMORERÒ ŞARKISININ SON BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Şarkının kapanış bölümünde ise birlikte eğlenme ve şehirde vakit geçirme teması işleniyor.

Türkçe çevirisi:

Güzelimle partide eğleniyorum.

Güzelimle şehirde dolaşıyorum.

Güzelimle partide eğleniyorum.

Güzelimle şehirde dolaşıyorum.

Bu ifadeler şarkının kapanışında tekrarlanıyor.

Yapay zekadan destek alınarak çeviri yapılmıştır.