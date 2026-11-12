Noa Lang Napoli olayı nedir, Noa Lang Napoli'den ayrıldı mı, Noa Lang Galatasaray'a dönecek mi?

Gelişmelerin ardından "Noa Lang Napoli olayı nedir?", "Noa Lang Napoli'den ayrıldı mı?" ve "Noa Lang Galatasaray'a dönecek mi?" soruları gündeme geldi. İşte Noa Lang'in Napoli'deki krizi ve Galatasaray iddialarına dair tüm detaylar.

NOA LANG NAPOLİ OLAYI NEDİR?

Noa Lang ile Napoli taraftarları arasındaki gerginlik, Porto ve Lazio maçlarında yaşananlarla tırmandı. Serie A'nın 11. haftasında Napoli, sahasında Lazio ile 1-1 berabere kaldı. Maç boyunca taraftarların ıslıklarıyla karşılaşan Lang, Pedraza'nın kendi kalesine attığı beraberlik golünün asistini yaptı. Hollandalı oyuncu, golün ardından Napoli taraftarlarının bulunduğu Curva A tribününe dönerek elini kulağına götürdü. Taraftarlara cevap olarak yorumlanan bu hareket, gerginliği yeniden alevlendirdi.

NOA LANG'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Lang, Lazio maçının ardından sosyal medya hesabından birkaç fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, tribüne doğru yaptığı kulak hareketinin fotoğrafı da yer aldı. Bu paylaşım, Napoli taraftarlarıyla yaşanan krizi daha da derinleştirdi. Paylaşımın altına yüzlerce Galatasaray taraftarı destek yorumu yaptı.

NOA LANG NAPOLİ'DEN AYRILDI MI?

Noa Lang henüz Napoli'den ayrılmadı, ancak ayrılık kapıda görünüyor. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, Lang ile Napoli arasındaki ilişkinin tamamen bittiğini yazdı. Habere göre Napoli yönetimi, Lazio maçında yaşananların ardından oyuncuyu satmaya karar verdi. Lang'in ocak ayındaki transfer döneminde Napoli'den ayrılması bekleniyor. Ancak kulüpten bu yönde resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

NOA LANG GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?

Galatasaray, Noa Lang'i yeniden kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızılıların oyuncuyu geri istediğini yazdı. Türk basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Napoli yönetimiyle temasa geçti. Sarı-kırmızılıların Lang'i, Leroy Sane'ye alternatif olarak değerlendirdiği de öne sürüldü. Görüşmelerde kiralık formülünün konuşulduğu belirtiliyor. Ancak taraflar arasında henüz bir anlaşma bulunmuyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ GENOA

Noa Lang'in transfer yarışında Galatasaray'ın İtalya'dan bir rakibi de var. İtalyan basınına göre Serie A ekiplerinden Genoa da Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Genoa'nın, kiralık transfer ya da oyuncunun maaşının bir bölümünü üstlenme gibi seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

NOA LANG GALATASARAY'DA NE ZAMAN OYNADI?

Noa Lang, Ocak 2026'da Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katıldı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncunun kiralanması için Napoli'ye 2 milyon euro ödedi. Anlaşmada 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyordu. Ancak Galatasaray bu opsiyonu kullanmadı ve Lang, sezon sonunda Napoli'ye geri döndü.

NOA LANG KİMDİR?

Noa Lang, 17 Haziran 1999'da Hollanda'nın Capelle aan den IJssel kentinde doğdu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, futbola Feyenoord ve Ajax altyapılarında başladı. Profesyonel kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV Eindhoven formalarını giyen Lang, 2025 yazında Napoli'ye transfer oldu. Hollanda A Milli Takımı'nda da forma giyen Lang, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle tanınıyor.