Nimet Özdemir kimdir? CHP'den AK Parti'ye katılan Nimet Özdemir kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Türk siyasetinde dikkat çeken gelişmelerden biri, İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılması oldu. Bir hafta önce CHP'den istifa eden Özdemir, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak AK Parti saflarına katıldı. Peki, Nimet Özdemir kimdir? AK Parti'ye katılan Nimet Özdemir kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILAN NİMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Nimet Özdemir, 1970 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya geldi. Ramazan ve Raziye çiftinin çocuğu olan Özdemir, eğitim hayatının ilk, orta ve lise dönemlerini Ankara'da tamamladı.

Üniversite eğitimini siyaset bilimi alanında gerçekleştiren Özdemir, lisans öğrenimini Conley Üniversitesinde tamamladı. Eğitim sürecinin ardından iş hayatına yönelen Özdemir, özellikle inşaat ve ağır ekipman sektörlerinde önemli girişimlerde bulundu.

2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak görev aldı. İş dünyasındaki çalışmalarını sürdüren Özdemir, 2015 yılında kule vinç kiralama alanında faaliyet gösteren iki şirketin kuruluşuna imza attı. Kuruluşunda yer aldığı şirketler, zaman içerisinde sektörlerinde Türkiye çapında önde gelen firmalar arasında gösterildi.

Siyasi kariyerinde ise 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri önemli bir dönüm noktası oldu. Özdemir, İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve yasama faaliyetlerine başladı.

TBMM'de Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliklerinde görev yaptı. 8 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'na katılan Özdemir, Çevre Komisyonu üyeliğini sürdürdü.

17 Haziran 2026 tarihi itibarıyla bağımsız milletvekili olarak çalışmalarına devam eden Özdemir, daha sonra CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine parti rozeti takıldı.

NİMET ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Kayseri'nin Develi ilçesinde 1970 yılında doğan Nimet Özdemir, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

NİMET ÖZDEMİR NERELİ?

Nimet Özdemir, Kayseri'nin Develi ilçesi doğumludur. Doğum yeri Kayseri olmasına rağmen eğitim hayatının önemli bölümünü Ankara'da geçirmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara'da tamamlayan Özdemir, daha sonra üniversite eğitimini siyaset bilimi alanında sürdürmüştür.

İŞ DÜNYASINDAKİ FAALİYETLERİ

Özdemir'in iş hayatındaki başlıca çalışmaları şu şekilde özetlenebilir:

2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortaklık yaptı.

2015 yılında kule vinç kiralama sektöründe faaliyet gösteren iki şirket kurdu.

Kuruluşuna katkı sunduğu şirketler, sektörlerinde ülke genelinde önde gelen firmalar arasında yer aldı.

NİMET ÖZDEMİR EŞİ KİM?

Nimet Özdemir'in eşi Mehmetali Özdemir'dir.