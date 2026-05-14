Nilhan Osmanoğlu kimdir, eşi kim? Nilhan Osmanoğlu kaç yaşında, nereli?

Osmanlı hanedanının günümüzdeki temsilcileri, tarih meraklıları ve kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Nilhan Osmanoğlu, hem aile geçmişi hem de kamuoyuna yansıyan açıklamalarıyla son yıllarda sıkça gündeme geliyor. Peki, Nilhan Osmanoğlu kimdir, eşi kim? Nilhan Osmanoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

NİLHAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Nilhan Osmanoğlu, 25 Nisan 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Osmanlı hanedanının son dönem padişahlarından II. Abdülhamid’in 5. kuşak torunu olarak bilinmektedir. Türkiye’de özellikle Osmanlı hanedanı üzerine yapılan haberlerde ve tarih odaklı içeriklerde adı sıkça gündeme gelmektedir.

Eğitim hayatını iletişim alanında sürdüren Osmanoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim sürecinin ardından ticaret ve girişimcilik alanında faaliyet göstermeye başladı.

NİLHAN OSMANOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Nilhan Osmanoğlu, 22 Eylül 2012 tarihinde Mehmet Behlül Vatansever ile evlendi. Çiftin evliliğinden Hanzade isminde bir kız çocukları ve Mehmed Vahdeddin isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır. 

NİLHAN OSMANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

25 Nisan 1987 doğumlu olan Nilhan Osmanoğlu, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

NİLHAN OSMANOĞLU NERELİ?

Nilhan Osmanoğlu, İstanbul doğumludur. 25 Nisan 1987’de İstanbul’da dünyaya gelen Osmanoğlu’nun ailesi Osmanlı hanedanına dayanmaktadır.

