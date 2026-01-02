Nil Karaibrahimgil kimdir? Nil Karaibrahimgil kaç yaşında, nereli, şu an nerede yaşıyor?

Müziğin enerjik ve sıra dışı isimlerinden biri olan Nil Karaibrahimgil, hem eserleri hem de kendine özgü tarzıyla uzun yıllardır dikkat çekiyor. Peki, Nil Karaibrahimgil kimdir, kaç yaşında ve hayatını nerede sürdürüyor? Sanatçının kariyeri, müzik yolculuğu ve güncel yaşamına dair merak edilen detaylar, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİL KARAİBRAHİMGİL KİMDİR?

Nil Karaibrahimgil, 17 Ekim 1976 doğumlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve köşe yazarıdır. Müzisyen Suavi Karaibrahimgil'in kızıdır. Küçük yaşlarda müzikle tanışmış ve 12 yaşında ilk bestesini yapmıştır. Ortaokulda piyano, biraz daha büyüyünce ise caz gitarı çalmaya başlamıştır. Aynı dönemde Serdar Erener'in de çalıştığı Reklamevi A.Ş adlı reklam ajansında metin yazarı olarak görev almıştır.

Nil Karaibrahimgil, müzik kariyerine reklam müzikleriyle başlamış, özellikle Hazırkart reklamındaki "Ben Özgürüm" parçasıyla büyük ilgi görmüştür. Ardından Tarkan'la iş birliği yaparak popülerliğini artırmıştır.

2002'de Ozan Çolakoğlu ile çalışarak Sony Müzik'ten ilk albümü Nil Dünyası'nı çıkarmıştır. Kariyeri boyunca birçok albüm ve hit parçaya imza atmış, müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştır. Ayrıca Hürriyet gazetesi "Kelebek" ekinde köşe yazarlığı yapmış, dizi ve film projelerinde jenerik müzikler yapmıştır.

NİL KARAİBRAHİMGİL KAÇ YAŞINDA?

Nil Karaibrahimgil, 17 Ekim 1976 doğumlu olduğuna göre 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

NİL KARAİBRAHİMGİL NERELİ?

Nil Karaibrahimgil, Ankara, Türkiye doğumludur.

NİL KARAİBRAHİMGİL'İN KARİYERİ

Nil Karaibrahimgil'in kariyeri, reklam müzikleriyle başlamış ve kısa sürede popülerleşmiştir. İlk albümü Nil Dünyası (2002) ile müzik dünyasına adım atmış, ardından Nil FM (2004), Tek Taşımı Kendim Aldım (2006), Nil Kıyısında (2009) ve Ben Buraya Çıplak Geldim (2012) albümlerini yayımlamıştır.

"Gitme Yoksa", "Pırlanta", "Seviyorum Sevmiyorum" gibi hit parçalarıyla tanınmıştır. MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en iyi Türk sanatçı dalında aday olmuş, film ve dizi projelerinde müzik çalışmaları yapmıştır. Nil aynı zamanda köşe yazarlığı yaparak fikirlerini de paylaşmaktadır.