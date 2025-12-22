Nijerya Tanzanya maçı ne zaman, hangi kanalda? Nijerya Tanzanya maçında Osimhen oynayacak mı, Onuachu oynayacak mı?

Afrika futbolunun merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Nijerya– Tanzanya maçında yıldız oyuncuların sahada olup olmayacağı da büyük ilgi görüyor. Özellikle Victor Osimhen ile Paul Onuachu'nun bu önemli mücadelede forma giyip giymeyeceği, teknik ekibin tercihleri ve muhtemel ilk 11'ler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

NİJERYA – TANZANYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

CAF Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynanacak Nijerya ile Tanzanya arasındaki mücadele, Exxen platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, yayını Exxen'in dijital yayın servisi aracılığıyla takip edebilecek.

NİJERYA – TANZANYA MAÇI EXXEN YAYIN BİLGİLERİ

Exxen, uydu yayını bulunmayan bir dijital platform olup karşılaşmayı internet üzerinden şifreli olarak yayınlayacak. Maçı izlemek isteyen kullanıcıların Exxen üyeliğine sahip olması gerekiyor.

NİJERYA – TANZANYA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Nijerya ile Tanzanya arasındaki CAF Afrika Uluslar Kupası karşılaşması, 23 Aralık Salı günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

NİJERYA – TANZANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

NİJERYA – TANZANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fas'ın Fès kentinde bulunan Complexe Sportif de Fès Stadyumu'nda oynanacak.

NİJERYA – TANZANYA MAÇINDA OSIMHEN VE ONUACHU OYNAYACAK MI?

Nijerya Milli Takımı'nda yıldız golcü Victor Osimhen'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Paul Onuachu'nun ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması ve maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olması öngörülüyor.