Nihat Özbağı kimdir, Nihat Özbağı zengin mi, servetine kadar?

Fenerbahçe camiasında "tesisleşmenin mimarı" olarak anılan Nihat Özbağı, stadyum yenileme projesi için yaptığı dev jestle futbolseverlerin gündemine oturdu. MÖN İnşaat'ın kurucularından olan ve inşaat, turizm ile enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Özbağı'nın kim olduğu, ne iş yaptığı ve servetinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Nihat Özbağı'nın biyografisi, iş hayatı ve servetine dair tüm detaylar...

NİHAT ÖZBAĞI KİMDİR?

Nihat Özbağı, 23 Temmuz 1950'de Elazığ'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden yüksek mimar olarak mezun olan Özbağı, kariyerini mimarlık, müteahhitlik ve yatırım alanlarında inşa etti. Kamuoyunda ise en çok Fenerbahçe'deki uzun soluklu yöneticiliğiyle tanınıyor.

NİHAT ÖZBAĞI KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Elazığlı olan Nihat Özbağı, 1950 doğumlu olduğu için Eylül 2026 itibarıyla 76 yaşında bulunuyor.

NİHAT ÖZBAĞI NE İŞ YAPIYOR?

Özbağı'nın iş hayatının merkezinde inşaat sektörü yer alıyor. Yüksek elektrik mühendisi olan kardeşi Mehmet Özbağı ile birlikte Ankara'da MÖN İnşaat ve Ticaret şirketini kuran Özbağı, şirkette ortak ve genel müdür olarak görev yaptı. Eski şirket kayıtlarında şirketin kuruluş tarihi 5 Şubat 1981 olarak görünüyor.

MÖN İnşaat, konut projelerinin çok ötesine geçerek otoyol, demiryolu, liman, köprü, havaalanı tesisi, baraj, sulama, içme suyu ve kanalizasyon gibi geniş bir altyapı yelpazesinde faaliyet gösterdi. Zamanla grup yapısı turizm ve enerji üretimi alanlarına da uzandı.

NİHAT ÖZBAĞI'NIN HANGİ ŞİRKETLERİ VAR?

Özbağı'nın adıyla en çok anılan şirket MÖN İnşaat. Geçmiş kayıtlarda MÖN Grubu bünyesinde ya da bağlantılı yapılarda inşaat, turizm ve enerji şirketlerinin yer aldığı görülüyor. Ancak şirketlerin ortaklık yapıları zaman içinde değişebildiğinden, gruba bağlı her şirketi bugün doğrudan Özbağı'nın kişisel şirketi olarak nitelendirmek doğru olmaz.

NİHAT ÖZBAĞI HANGİ OTELLERİN SAHİBİ?

2026'da yayımlanan bazı biyografi haberlerinde Özbağı ve bağlantılı şirketlerin adı Miracle Resort Hotel ve Class Hotel ile birlikte geçiyor. Antalya'daki turizm yatırımları, Özbağı'nın inşaat dışındaki faaliyetleri arasında gösteriliyor. Bununla birlikte bir tesisin bağlantılı şirket grubunda bulunması, tamamının Özbağı'nın kişisel mülkiyetinde olduğu anlamına gelmiyor.

NİHAT ÖZBAĞI ZENGİN Mİ, SERVETİ NE KADAR?

Nihat Özbağı'nın serveti hakkında internette farklı tahminler dolaşsa da doğrulanmış kişisel net servetini gösteren kamuya açık resmi bir kayıt bulunmuyor.

NİHAT ÖZBAĞI'NIN FENERBAHÇE GEÇMİŞİ

Özbağı, Aziz Yıldırım'ın başkanlık dönemlerinde sarı-lacivertli yönetimde uzun yıllar görev aldı. 3 Kasım 2013 kongresinde yeniden başkan seçilen Yıldırım'ın listesinde asil üye olarak yer aldı; asbaşkanlık ile Yatırım ve Projeler Sorumluluğu görevlerini üstlendi. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 2014-2015 kurumsal yönetim raporunda da yönetim kurulu üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görünüyor.

Kulübün stadyum, antrenman tesisleri ve farklı branşlara yönelik yatırımlarla büyük bir tesisleşme süreci yaşadığı dönemde sorumluluk üstlenen Özbağı, camiada "tesisleşmenin mimarı" olarak anılıyor. 2024'te ve 2026 seçim sürecinde yeniden Aziz Yıldırım'ın yönetim yapılanmasında yer alan Özbağı, 2025'teki stadyum projesi tartışmalarında da adından söz ettirmişti.