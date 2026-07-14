Nihat Kahveci neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Nihat Kahveci kimdir, eşi kim?

Nihat Kahveci hakkında ortaya atılan gözaltı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındığı yönündeki gelişme gündemde yer alırken, olayın ardından Kahveci'nin hayatı, futbol kariyeri ve özel yaşamına ilişkin bilgiler de yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Nihat Kahveci neden gözaltına alındı? Nihat Kahveci kimdir, eşi kim? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Nihat Kahveci'nin yaşamı ve özel hayatına dair merak edilenler...

NİHAT KAHVECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddet olayı, spor camiasında şok etkisi yarattı. İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre; eski milli futbolcu Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte yemek yemek üzere bölgedeki bir restorana gitti. İkili arasında masada otururken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı.

ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA ŞİŞE FIRLATTI

Çift arasındaki gerginlik kısa sürede tırmanarak kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının da şahit olduğu iddia edilen olayda, Nihat Kahveci'nin eşine önce tokat attığı, hızını alamayarak masada bulunan bir şişeyi fırlattığı öne sürüldü.

SARIYER EMNİYETİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Mekandaki diğer müşterilerin ve çalışanların durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine, olay yerine hızla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Restorana intikal eden güvenlik güçleri, olaylara müdahale ederek Nihat Kahveci'yi eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

Nihat Kahveci, 23 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olan eski milli futbolcu, futbol kariyerine genç yaşlarda başladı.

Futbol eğitimini Beşiktaş altyapısında alan Kahveci, profesyonel kariyerinde hem Türkiye'de hem de İspanya'da forma giydi. Özellikle İspanya La Liga'da gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri olan Kahveci, Türk futbolunu uluslararası arenada temsil eden başarılı forvet oyuncuları arasında gösterildi.

Milli takım formasıyla da uzun yıllar görev yapan Nihat Kahveci, aktif futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra spor yorumculuğuna yöneldi. Günümüzde çeşitli platformlarda futbol yorumculuğu yapmaktadır.

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NİHAT KAHVECİ EŞİ KİM?

Nihat Kahveci, 2018 yılında ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Eski milli futbolcu, Fulya Sever ile hayatını birleştirdi. Fulya Sever'in, bir dönem güzellik yarışmalarında derece aldığı ve spikerlik yaptığı biliniyor.

Kamuoyunda spor ve medya dünyasındaki çalışmalarıyla tanınan çift, 2018 yılından bu yana evliliklerini sürdürmektedir. Son günlerde gündeme gelen gözaltı iddiasının ardından Fulya Sever de kamuoyunun en çok araştırdığı isimler arasında yer aldı.