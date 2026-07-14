Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever kimdir, ne iş yapıyor? Fulya Sever Kahveci kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı?

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci, son günlerde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Modellikten medya sektörüne uzanan kariyeriyle dikkat çeken Fulya Sever Kahveci'nin hayatı, mesleği, yaşı ve ailesine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Nihat Kahve'nin eşi Fulya Sever Kahveci kimdir, ne iş yapıyor? Fulya Sever Kahveci kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı? İşte Fulya Sever Kahveci hakkında bilinenler…

NİHAT KAHVECİ'NİN EŞİ FULYA SEVER KAHVECİ KİMDİR?

Fulya Sever Kahveci, 1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gürsoy Koleji'nde tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından kariyerini farklı bir alanda şekillendiren Kahveci, moda ve medya sektörüne yöneldi.

2008 yılında Best Model Yarışması'na katılarak modellik kariyerinde önemli bir adım attı. 2010 yılında Miss Globe Türkiye'de birincilik elde eden Kahveci, daha sonra katıldığı Kâinat Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Bu başarıların ardından birçok ülkede çeşitli markalarla modellik çalışmaları gerçekleştirdi.

Kariyeri boyunca yalnızca modellikle sınırlı kalmayan Fulya Sever Kahveci, sunuculuk ve pikerlik görevlerinde de bulundu. Oyunculuk alanında kendisini geliştirmek amacıyla eğitim alan Kahveci, medya sektöründeki çalışmalarını farklı alanlara taşıdı.

Geçirdiği ağır bir trafik kazasının ardından uzun süre tedavi gören Fulya Sever Kahveci, yaşadığı sağlık sürecinin ardından meslek hayatına devam etti.

Aynı zamanda Kadınca dergisinde genel yayın koordinatörü olarak görev yapan Kahveci, medya alanındaki çalışmalarını da sürdürmektedir.

FULYA SEVER NE İŞ YAPIYOR?

Fulya Sever Kahveci, kariyeri boyunca farklı alanlarda görev aldı.

Modellik kariyerine güzellik yarışmalarıyla adım atan Kahveci, Türkiye'nin ardından birçok ülkede önemli markalarla çalıştı. Bunun yanı sıra televizyon ve medya sektöründe sunuculuk ile spikerlik yaptı.

Oyunculuk alanında eğitim alan Kahveci, medya çalışmalarını bu yönde de geliştirdi. Günümüzde ise Kadınca dergisinin genel yayın koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

FULYA SEVER KAHVECİ KAÇ YAŞINDA?

Fulya Sever Kahveci, 1986 doğumludur. Doğum yılına göre 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

FULYA SEVER NERELİ?

Paylaşılan bilgilerde Fulya Sever Kahveci'nin doğum yeri veya memleketine ilişkin resmi bir bilgi yer almamaktadır.

FULYA SEVER ÇOCUĞU VAR MI?

Çiftin iki kız çocuğu bulunmaktadır. Ailenin ilk çocukları Alya, Nisan 2022'de dünyaya geldi. İkinci kızları Lina ise Ekim 2024'te doğdu.

Fulya Sever Kahveci, Nihat Kahveci ile tanışma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli çünkü. Amcam da yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı." ifadelerini kullanmıştır.