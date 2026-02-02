Niğde okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Niğde'de okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin yoğun kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Niğde Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Niğde okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

NİĞDE HAVA DURUMU

NİĞDE

3 Şubat Salı Niğde'de Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz 1°C, gece ise -4°C civarında ölçülecek.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 4°C, gece ise ayazla birlikte -5°C seviyelerinde kalacak.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü sıcaklıklar hızla yükseliyor. Az bulutlu bir gökyüzü eşliğinde gündüz 12°C, gece ise 1°C sıcaklık öngörülüyor.

6 Şubat Cuma Haftanın son gününde Niğde'de bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 11°C, gece 2°C dolaylarında olması tahmin ediliyor.

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.