Niğde okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Niğde genelinde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "3 Şubat Salı Niğde'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Niğde Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Niğde'de okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin yoğun kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Niğde Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Niğde okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

NİĞDE HAVA DURUMU
NİĞDE

3 Şubat Salı Niğde'de Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz 1°C, gece ise -4°C civarında ölçülecek.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 4°C, gece ise ayazla birlikte -5°C seviyelerinde kalacak.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü sıcaklıklar hızla yükseliyor. Az bulutlu bir gökyüzü eşliğinde gündüz 12°C, gece ise 1°C sıcaklık öngörülüyor.

6 Şubat Cuma Haftanın son gününde Niğde'de bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 11°C, gece 2°C dolaylarında olması tahmin ediliyor.

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

