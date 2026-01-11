Niğde okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Niğde'de yarın okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Niğde'de okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin yoğun kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Niğde Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Niğde okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

NİĞDE HAVA DURUMU

Niğde: İç Anadolu'da Yoğun Kar ve Dondurucu Ayaz

Niğde, 12-16 Ocak tarihleri arasında İç Anadolu'nun karakteristik sert kış koşullarının merkez üssü olacak. Hafta boyunca etkili olacak kar yağışları ve sıfırın altındaki dondurucu sıcaklıklar, bölgede ulaşımı ve sosyal yaşamı önemli ölçüde etkileyecek.

12-13 Ocak: Yoğun Kar Yağışı ve Buzlanma 12 Ocak Pazartesi günü Niğde, yoğun kar yağışının etkisi altına giriyor. Gündüz sıcaklığı en yüksek 4 derece olarak tahmin edilirken, kar yağışının öğleden sonra şiddetini artırması bekleniyor. 13 Ocak Salı günü ise kar yağışı yerini kar sağanaklarına bırakacak ve sıcaklıklar sert bir düşüşle gündüz eksi 3 dereceye, gece ise dondurucu eksi 8 dereceye kadar gerileyecek. Bu durum, il genelinde buzlanma ve don olaylarını kaçınılmaz kılacak.

14-15 Ocak: Şiddetli Ayaz ve Sis 14 Ocak Çarşamba günü yağışlar kesilecek ancak bulutlu ve dondurucu hava kenti terk etmeyecek. Gündüz sıcaklığı eksi 4 derece civarında kalarak buzların erimesine izin vermeyecek. Gece sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü ise kar yağışı yerini yerel kar geçişlerine bırakacak; sıcaklık yine eksi 2 derece dolaylarında seyredecek. Gece saatlerinde yoğun sis ve pus oluşumu nedeniyle özellikle şehirler arası yollarda görüş mesafesinin oldukça azalacağı öngörülüyor.

16 Ocak: Parçalı Bulutlu ve Soğuk 16 Ocak Cuma günü Niğde'de hava parçalı güneşli bir hal alacak. Ancak güneşin varlığı dondurucu havayı kırmaya yetmeyecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 1 dereceye çıksa da gece sıcaklığının eksi 5 derece civarında kalması bekleniyor. Hafta boyunca biriken kar örtüsünün düşük sıcaklıklar nedeniyle donmuş halde kalacağı, bu sebeple çatı saçaklarından düşebilecek buz sarkıtlarına ve kaygan zeminlere karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.