Fenerbahçe'de hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmaları devam ederken, sarı-lacivertlilerin sol kanat için değerlendirdiği isimler arasında sürpriz bir futbolcu daha gündeme geldi. Rafael Leao ve Marcus Rashford gibi yıldızları transfer listesinde bulundurduğu belirtilen Fenerbahçe için bu kez Juventus forması giyen Nico Gonzalez'in adı öne çıktı. Peki, Nico Gonzalez Fenerbahçe ile anlaştı mı? Detaylar...

NICO GONZALEZ FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

İddiaya göre Nico Gonzalez'in transferi konusunda Fenerbahçe ile Juventus arasında takas formülü üzerinde çalışma yapılması planlanıyor. Bu formülde, Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmeyen Ederson'un Juventus'a gönderilmesi, karşılığında ise Arjantinli futbolcunun sarı-lacivertli takıma katılması gündeme geliyor.

Ancak söz konusu transfer iddiasının şu aşamada kesinleşmiş bir anlaşma anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin sol kanat arayışında Nico Gonzalez'in alternatif isimlerden biri olarak değerlendirildiği ve olası takas seçeneğinin iddia düzeyinde olduğu aktarılıyor.

TRANSFERDE GÖZLER SOL KANAT TAKVİYESİNE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe, yeni forvet transferinin ardından hücum hattındaki çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin özellikle sol kanat bölgesine takviye yapmayı planladığı ve bu doğrultuda farklı oyuncuların değerlendirildiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin gündeminde Rafael Leao ve Marcus Rashford gibi dünyaca tanınan isimlerin bulunduğu ifade edilirken, menajerler aracılığıyla kulübe farklı transfer alternatiflerinin de sunulduğu aktarılıyor. Nico Gonzalez ismi de bu kapsamda ortaya çıkan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Arjantinli futbolcunun birden fazla hücum pozisyonunda görev yapabilmesi, Fenerbahçe açısından olası transferi dikkat çekici hale getiriyor. Gonzalez'in özellikle kanatlarda oynayabilmesi ve gerektiğinde forvet hattında görev alabilmesi, hücum rotasyonuna farklı seçenekler kazandırabilecek bir özellik olarak değerlendiriliyor.

NICO GONZALEZ İÇİN TAKAS FORMÜLÜ

Fenerbahçe ile Juventus arasında Nico Gonzalez üzerinden bir takas formülü oluşturulabileceği iddiası transfer gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

İddiaya göre Juventus'un kaleci arayışı içerisinde olması, bu ihtimalin gündeme gelmesinde etkili olabilir. Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmeyen Ederson'un Juventus tarafından değerlendirilebilecek isimler arasında bulunduğu ve olası senaryoda Brezilyalı kalecinin İtalyan ekibine gönderilebileceği ileri sürülüyor.

Buna karşılık Fenerbahçe'nin de Nico Gonzalez'i kadrosuna katması planlanıyor. Böylece iki kulübün farklı ihtiyaçlarının aynı transfer operasyonunda buluşturulabileceği öne sürülüyor.

Ancak burada özellikle belirtilmesi gereken nokta, Ederson-Nico Gonzalez takasının gerçekleştiğine dair kesinleşmiş bir anlaşma bulunmadığıdır. Gündeme gelen formül şu aşamada bir transfer iddiası olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe cephesinde sol kanat için farklı alternatiflerin bulunması nedeniyle Nico Gonzalez'in transfer sürecindeki konumunun da netleşmediği aktarılıyor.