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Neymar neden yok, Dünya Kupası Neymar sakat mı, cezalı mı yedek mi?

Neymar neden yok, Dünya Kupası Neymar sakat mı, cezalı mı yedek mi?
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"Dünya Kupası'nda Neymar neden yok?" sorusu futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Brezilya'nın kritik karşılaşması öncesinde yıldız futbolcunun kadroda yer almaması dikkat çekerken, Neymar'ın sakat mı, cezalı mı yoksa teknik heyet kararıyla mı yedek bırakıldığı merak ediliyor. İşte Neymar'ın son durumu ve maç kadrosuna ilişkin detaylar.

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçında Neymar'ın ilk 11'de yer almaması sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, "Neymar neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?" sorularına yanıt ararken, yıldız oyuncunun kadro dışı kalma nedeni merak konusu oldu. İşte Neymar'ın forma giymeme sebebiyle ilgili son gelişmeler.

NEYMAR NEDEN İLK 11'DE YOK?

Dünya Kupası'nda Brezilya'nın maç kadrosu açıklanırken yıldız futbolcu Neymar'ın ilk 11'de yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Sosyal medyada "Neymar neden yok?", "Sakat mı, cezalı mı?" soruları gündem olurken, deneyimli oyuncunun maç kadrosunda yedekler arasında bulunduğu görüldü.

NEYMAR YEDEKLER ARASINDA YER ALIYOR

Brezilya Milli Takımı'nın açıkladığı resmi maç kadrosuna göre Neymar karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Yıldız futbolcu kadroda yer aldığı için teknik direktörün tercih etmesi halinde maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek.

NEYMAR SAKAT MI, CEZALI MI?

Neymar'ın ilk 11'de olmaması nedeniyle sakatlık veya ceza iddiaları gündeme gelse de, oyuncunun yedek kulübesinde yer alması bu iddiaları boşa çıkardı. Brezilyalı yıldızın kadroda bulunması, forma giymesine engel bir ceza durumunun olmadığını gösteriyor.

MAÇIN İLERLEYEN DAKİKALARINDA ŞANS BULABİLİR

Teknik heyetin maç planına göre Neymar'ın ikinci yarıda oyuna alınması ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın gidişatına bağlı olarak Brezilya'nın yıldız isminin ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor.

TARAFTARLAR NEYMAR'IN OYUNA GİRMESİNİ BEKLİYOR

Dünya Kupası'nda Brezilya'nın en önemli kozlarından biri olan Neymar'ın yedek başlaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, teknik direktörün yapacağı hamleyle yıldız futbolcunun ikinci yarıda oyuna dahil olup olmayacağını merakla takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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