Newcastle Utd. Everton maçı hangi kanalda, Newcastle Utd. Everton maçı nereden CANLI izlenir?

Hazırlık maçında Newcastle Utd. ve Everton arasındaki karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Newcastle Utd. Everton maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nereden canlı izlenir ve karşılaşma şifresiz mi? sorularına odaklandı. Mücadelenin Türkiye'deki yayın adresi TRT Spor olarak açıklanırken, karşılaşma canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

NEWCASTLE UTD. EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? NEWCASTLE UTD. EVERTON MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Newcastle Utd. ile Everton, hazırlık maçı kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki İngiliz ekibinin mücadelesi öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Newcastle Utd. Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle Utd. Everton maçı nereden canlı izlenir? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar.

NEWCASTLE UTD. EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle Utd. ile Everton arasındaki hazırlık maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TRT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

NEWCASTLE UTD. EVERTON MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Newcastle Utd. Everton karşılaşmasını TRT Spor üzerinden izlemek isteyenler, kanalın farklı platformlardaki yayın bilgilerini kullanabilecek. TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda yayın yapıyor.

TRT Spor ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak takip edilebiliyor. Böylece Newcastle Utd. Everton hazırlık maçını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, TRT Spor'un farklı yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.

NEWCASTLE UTD. EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

Newcastle Utd. ile Everton arasındaki hazırlık maçı 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. İki takım, yeni sezon öncesindeki hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

NEWCASTLE UTD. EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise karşılaşmanın başlama saati. Newcastle Utd. Everton maçı saat 19.15'te başlayacak. Mücadele öncesinde takımların sahaya çıkacak kadroları ve teknik direktörlerin tercihleri de merakla bekleniyor.

NEWCASTLE UTD. EVERTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle Utd. ile Everton arasındaki hazırlık maçı İskoçya'nın Edinburgh kentindeki Murrayfield Stadyumu'nda oynanacak. İki İngiliz ekibi, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bu stadyumda karşı karşıya gelecek.

NEWCASTLE UTD. EVERTON MAÇI CANLI İZLE

Newcastle Utd. Everton maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati geldiğinde TRT Spor ekranlarına geçebilecek. Hazırlık maçı olması nedeniyle iki takımın yeni sezon öncesindeki performansı ve kadro tercihleri de karşılaşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.