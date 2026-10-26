Nev neden öldü, neden vefat etti?

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Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 24 Ekim 2026’da 57 yaşında hayatını kaybetti. Eylül ayından bu yana hastanede tedavi gören sanatçının karaciğer rahatsızlığı yaşadığı ve sağlık durumunun ağırlaşmasıyla birlikte çoklu organ yetmezliği geliştiği bildirildi. Acı haberi sanatçının menajeri İlker Ercan duyurdu. İşte Nev’in hayatı ve ölümüne dair bilinenler.

NEV NEDEN ÖLDÜ?

Nev, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Sanatçının karaciğer yetmezliği yaşadığı ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine çoklu organ yetmezliği geliştiği aktarıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nev, İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

NEV’İN HASTALIK SÜRECİ NASIL GEÇTİ?

Nev, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından entübe edilen sanatçıya yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nev’in durumunda zaman zaman iyileşme görülse de ekim ayında sağlık durumu yeniden ağırlaştı. Sanatçı, 22 Ekim’de ikinci kez entübe edildi. Bu süreçte sanatçı için kan bağışı çağrısı da yapılmış, menajeri İlker Ercan sevenlerinden dua istemişti.

NEV’İN ÖLÜM HABERİNİ KİM DUYURDU?

Nev’in vefat haberini menajeri İlker Ercan duyurdu. Ercan, paylaşımında çok üzgün olduklarını ve sanatçıyı kaybettiklerini belirterek, sevgili dostunu kaybetmenin tarifsiz acısını yaşadığını ifade etti. Ercan, Nev’in yokluğuna alışmanın kolay olmayacağını söyleyerek sanatçı için dua etti.

NEV KİMDİR?

Nev, gerçek adıyla Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968’de İstanbul’da dünyaya geldi. Şarkıcı, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınan Nev, duygusal şarkıları ve farklı müzik türlerini bir araya getiren kendine özgü tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

NEV’İN ŞARKILARI NELER?

Nev, Türk pop-rock müziğinde iz bırakan pek çok şarkıya imza attı. Sanatçının “Zor”, “Sen Gibi”, “Mühürlü Kaderim”, “Benmişim” ve “Meşakkatli” gibi şarkıları, uzun yıllar boyunca müzikseverlerin dilinden düşmedi.

NEV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Nev, sevenlerinin, ailesinin ve müzik dünyasından dostlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ölümü, müzik dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.