Sara Netanyahu, İsrail’in siyaset sahnesinde sadece Başbakan Benjamin Netanyahu’nun eşi olarak değil, aynı zamanda eğitim ve kariyer psikoloğu olarak da dikkat çeken bir isimdir. Peki, Netanyahu'nun eşi kimdir? Sara Netanyahu kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

NETANYAHU'NUN EŞİ KİMDİR?

Eğitim ve kariyer psikoloğu olarak bilinen Sara Netanyahu, hem ailesi hem de profesyonel geçmişiyle İsrail’in kamu yaşamında dikkat çeken bir figürdür. Benjamin Netanyahu ile 1991 yılında evlenmiş olup, Yair ve Avner adında iki oğlu vardır. Avner Netanyahu, genç yaşta uluslararası İncil Yarışması’nda dereceler kazanarak ailenin eğitim odaklı mirasını sürdürmüştür.

SARA NETANYAHU KİMDİR?

Sara Netanyahu, İsrail’in kuzeyinde, Hayfa yakınlarındaki Kiryat Tiv’on kasabasında doğmuştur. Babası Shmuel Ben-Artzi, Polonya doğumlu bir eğitimci, yazar, şair ve İncil bilginiydi. Annesi Chava Paritzky ise altıncı kuşak Kudüslüydü. Sara Netanyahu’nun üç erkek kardeşi vardır: Matematik profesörü Matanya Ben-Artzi, İncil ve Yahudi düşüncesi profesörü Hagai Ben-Artzi ve teknoloji girişimcisi Amatzia Ben-Artzi. Ailenin tüm çocukları İsrail İncil Yarışması’nda önemli başarılar elde etmiştir.

Eğitim hayatına Kiryat Tiv’on’daki Greenberg Lisesi’nde başlayan Sara Netanyahu, üstün bir öğrenci olarak öne çıkmıştır. 1984 yılında Tel Aviv Üniversitesi’nde psikoloji alanında lisans eğitimini tamamlamış, 1996 yılında ise Kudüs İbrani Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesi almıştır.

Sara Netanyahu, genç yaşlarda Maariv LaNoar dergisinde muhabir olarak çalışmış ve İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri İstihbarat Müdürlüğü ("Aman")’da psikoteknik değerlendirici olarak görev yapmıştır. Ayrıca Dr. Erika Landau yönetimindeki Gençlerin Yaratıcılığını ve Mükemmelliğini Geliştirme Enstitüsü’nde ve Çalışma Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde yetenekli çocuklar üzerinde psikoteknik değerlendirmeler yapmıştır.

SARA NETANYAHU KAÇ YAŞINDA?

Kasım 1958 doğumlu olan Sara Netanyahu, 2026 itibarıyla 67 yaşındadır.

SARA NETANYAHU NERELİ?

