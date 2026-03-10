Haberler

Netanyahu'nun kardeşi öldü mü, İddo Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu?

Netanyahu'nun kardeşi öldü mü, İddo Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu?
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kardeşi Iddo Netanyahu'nun sağlık durumu merak konusu oldu. Sosyal medyada dolaşan haberler sonrası, "Iddo Netanyahu öldü mü?" sorusu gündeme taşındı ve vatandaşlar doğru bilgiyi öğrenmek için araştırmalara başladı.

Iddo Netanyahu hakkında çıkan ölüm iddiaları, özellikle internet kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandırdı. Netanyahu'nun kardeşiyle ilgili son gelişmeler, gündemde "Iddo Netanyahu yaşıyor mu?" sorusunu yeniden ön plana çıkardı.

NETANYAHU'NUN KARDEŞİ ÖLDÜ MÜ?

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kardeşi İddo Netanyahu'nun, İran tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen bir füze saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayın, Netanyahu ailesinin evinin hedef alınması sonucu gerçekleştiği öne sürülüyor.

SALDIRI SIRASINDA BÖLGEDE KİMLER VARDI?

İddialara göre saldırı sırasında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de evin bulunduğu bölgede olduğu belirtiliyor. Resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

İsrail yetkilileri ve İran kaynakları konuyla ilgili herhangi bir resmi doğrulama yapmadı. Olayın ayrıntıları ve doğruluğu, önümüzdeki saatlerde yapılacak açıklamalarla netleşecek.

