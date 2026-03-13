Netanyahu 6 parmaklı mı? Netanyahu 6 parmağı gerçek mi, yapay zeka mı?

Son günlerde sosyal medyada yayılan iddialara göre, Benjamin Netanyahu'nın altı parmağı olduğu konuşuluyor. Bu tartışmalar, hem biyolojik merak hem de yapay zekâ teknolojileriyle üretilmiş sahte görüntülerin gündeme gelmesine neden oldu. Peki, Netanyahu gerçekten altı parmaklı mı yoksa bu görüntüler yapay zekâ ile mi üretildi? Detaylar haberimizde.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında internette yayılan "6 parmaklı" söylentileri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, bu iddianın gerçek mi yoksa yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte bir görsel mi olduğunu merak ediyor. Konuyla ilgili tartışmalar ve uzman görüşleri, internet kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

NETANYAHU'NUN VİDEOSUNDA ŞAŞIRTAN DETAY

Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün artarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. Video, kullanıcıların dikkatini çeken sıra dışı bir detay içeriyor.

6 PARMAK Mİ? YOKSA YAPAY ZEKA HATASI MI?

Video incelendiğinde, Netanyahu'nun bir elinde normalden fazla, toplam 6 parmak olduğu fark edildi. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu "insanlarda böyle bir şey olamaz, yapay zekanın hatası olabilir" şeklinde yorumladı.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Kullanıcılar, videoyu tartışmaya açarak yapay zekanın içerik üretiminde bazen gerçekliği nasıl bozabileceğini gündeme getirdi. Birçok kişi, videonun gerçek olup olmadığını mercek altına alırken, bazıları bu tür görüntülerin dikkatli incelenmesi gerektiğini belirtti.

YAPAY ZEKA İÇERİKLERİNE DİKKAT

Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan videolarda yapay zeka kaynaklı hataların olabileceğine dikkat çekiyor. 6 parmak gibi küçük detaylar, izleyicilerin yanlış bilgiye kapılmasına neden olabiliyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Vasiyeti ortaya çıktı! Defnedilmek istediği yeri söylemiş
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İran'dan Ankara'nın beklediği açıklama geldi
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte hedefindeki yıldız
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor