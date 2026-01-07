Gıda endüstrisinin global devi Nestlé, bebek mamaları markası SMA'nın belirli üretim serilerini güvenlik gerekçesiyle piyasadan geri çekme kararı aldı. Şirket, söz konusu geri çağırmanın tamamen önleyici bir tedbir olarak alındığını belirtti. Peki, Nestle SMA mamalarını piyasadan toplatıyor mu? Nestle SMA bebek mamalarını neden geri çağırıyor? Nestle'nin resmi açıklaması haberimizde.

NESTLE SMA MAMALARINI PİYASADAN TOPLATIYOR MU?

Nestlé, dünya çapında yürüttüğü kalite ve güvenlik protokolleri çerçevesinde, belirli SMA üretim partilerinde cereulide adlı toksine rastlanma ihtimali bulunduğu için aileleri uyarmakta. Uzmanlar, bu toksinin yüksek sıcaklığa karşı son derece dayanıklı olduğunu ve mamanın hazırlanmasında kullanılan kaynar suyun veya pişirme işleminin toksini etkisiz hâle getiremeyeceğini belirtiyor.

Yetkililer, şu ana kadar söz konusu ürünlerin tüketimiyle bağlantılı herhangi bir doğrulanmış hastalık vakası bildirilmediğini ifade ediyor. Ancak, bebek sağlığını koruma amacıyla ürünlerin kesinlikle kullanılmaması tavsiye ediliyor.

NESTLE SMA BEBEK MAMALARINI NEDEN GERİ ÇAĞIRIYOR?

Nestlé tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmanın temel nedeni bebeklerin hassas bünyelerinde ciddi sindirim sorunlarına yol açabilecek bir toksin riski. İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) ile koordineli yürütülen süreçte, geri çağırma listesinde yer alan ürünlerde cereulide adı verilen bir toksin tespit edilebileceği belirtildi.

Nestlé yetkilileri, konuyla ilgili olarak ailelere şu mesajı iletti:

"Bebeklerin güvenliği ve sağlığı bizim mutlak önceliğimizdir. Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilere yaşattığımız endişe veya rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz."

NESTLE SMA MAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Nestlé, Türkiye'de satılan ve geri çağrılan SMA ürünleri için gönüllü bir geri çağırma süreci başlattı. Ailelerin ve tüketicilerin dikkat etmesi gereken detaylar şöyle sıralanabilir:

Geri Çağrılan Ürünler

SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR – Parti No: 51690346AC

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR – Parti No: 51680346BB

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR – Parti No: 51690346BA

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR – Parti No: 52660346BB

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR – Parti No: 52670346BA

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR – Parti No: 52660346AD

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR – Parti No: 52660346AC

SMA AR NWSPB014-1 Tin 12x380g TR – Parti No: 5124080661

SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 6x800g TR – Parti No: 51690346AA

SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR – Parti No: 51330346AA

SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR – Parti No: 51560346AA

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR – Parti No: 51320346BA

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR – Parti No: 51560346AC

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR – Parti No: 51330346AB

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR – Parti No: 51560346AB

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR – Parti No: 51330346BA

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR – Parti No: 51560346BB

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR – Parti No: 51570346BA

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR – Parti No: 51570346BB

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR – Parti No: 51670346BA

SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR – Parti No: 51680346BA

SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 12x400g TR – Parti No: 51710346AA

SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 6x800g TR – Parti No: 51710346AB

Tüketici Tavsiyeleri

Nestlé, geri çağırılan ürünleri satın almış tüketicilere:

Ürünleri kullanmayın

Satın aldığınız perakendeciye iade ederek geri ödeme alın

Herhangi bir hastalık şüphesi durumunda sağlık uzmanına başvurun

Tüketiciler ayrıca, Nestlé'nin 444 77 62 numaralı tüketici iletişim hattından detaylı bilgi alabilir.

Şirketin Açıklaması

Nestlé, geri çağırmanın tamamen önleyici bir tedbir olduğunu ve şu ana kadar doğrulanmış bir hastalık vakası bildirilmediğini belirtiyor. Şirket, tüm resmi kurumlarla koordineli bir şekilde süreci yürütmekte.

"Bu geri çağırma sürecinde tüm resmi kurumlar ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Ebeveynler, bakım verenler ve perakende müşterilerimiz için yaratabileceği endişelerden dolayı üzgünüz, anlayışınız için teşekkür ederiz."