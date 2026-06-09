Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli?

Gerek sinema filmleri gerekse televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, son dönemde en çok araştırılan oyuncular arasında yer alıyor. Azerbaycan doğumlu olan oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu sıkça sorgulanırken, “Nesrin Cavadzade kimdir ve kaç yaşında?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde…

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, Azerbaycan’ın Bakü kentinde doğmuş Türk oyuncudur. Türkiye’ye çocuk yaşta gelen Cavadzade, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine televizyon dizileri ve sinema filmleriyle başlayan başarılı isim, hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde yer alarak dikkat çekmiştir. Özellikle sinema alanındaki güçlü performanslarıyla birçok ödül kazanmıştır.

NESRİN CAVADZADE KAÇ YAŞINDA?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

NESRİN CAVADZADE NERELİ?

Nesrin Cavadzade, Azerbaycan’ın başkenti Bakü doğumludur. Çocukluk yıllarını Azerbaycan’da geçirdikten sonra Türkiye’ye gelmiştir.

NESRİN CAVADZADE'NİN KARİYERİ

Nesrin Cavadzade kariyerine “Yersiz Yurtsuz” dizisiyle başlamış, ardından “Dilber’in Sekiz Günü” filmiyle büyük çıkış yapmıştır. Bu filmdeki performansıyla çeşitli festivallerde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülleri kazanmıştır. Sinema ve televizyon projelerinde istikrarlı bir şekilde yer alan oyuncu; “Ağır Roman Yeni Dünya”, “Yasak Elma” ve “Üç Kuruş” gibi yapımlardaki rolleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Başarılı oyuncu, güçlü karakter performansları ve uluslararası projelerdeki varlığıyla Türk dizi ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.