Nesli Çubuklu neden öldü, avukat Nesli Çubuklu kimdir?

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Nesli Çubuklu'nun vefat haberi, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü kamuoyuyla paylaşıldı. Çubuklu'nun ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Avukat Nesli Çubuklu, 8 Kasım Pazar günü Üsküdar'daki Karacaahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. İşte Nesli Çubuklu hakkında bilinenler.

NESLİ ÇUBUKLU NEDEN ÖLDÜ?

Avukat Nesli Çubuklu'nun ölüm nedeni açıklanmadı. Ailesi ya da yakınları tarafından Çubuklu'nun ölümüne ilişkin herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

AVUKAT NESLİ ÇUBUKLU KİMDİR?

Nesli Çubuklu, İstanbul'da avukatlık yapan bir hukukçuydu. Çubuklu, İstanbul Barosu'na 60052 sicil numarasıyla kayıtlıydı. Avukatın eğitim hayatı, mesleki kariyeri ve ailesine ilişkin ayrıntılı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı.

NESLİ ÇUBUKLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Nesli Çubuklu'nun yaşına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

NESLİ ÇUBUKLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Avukat Nesli Çubuklu'nun vefat haberi, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü duyuruldu.

NESLİ ÇUBUKLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Avukat Nesli Çubuklu'nun cenazesi, 8 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Karacaahmet Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

HUKUK CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Nesli Çubuklu'nun vefatı, hukuk camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Meslektaşları ve hukuk alanında yayın yapan kuruluşlar, Çubuklu için taziye mesajları paylaştı. Mesajlarda Çubuklu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve hukuk camiasına başsağlığı dilendi.