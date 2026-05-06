Necmettin Nursaçan evlendi mi, Necmettin Nursaçan kimle evlendi?

Nursaçan ailesinden yapılan açıklamada, 86 yaşındaki ilahiyatçının hayatını huzur ve güven içinde sürdürebilmesi amacıyla aile meclisinin onayıyla bu evliliğin gerçekleştiği vurgulandı. Evlatları Tahir, Şemsettin ve Mahmut Nursaçan, babalarının bu kararının tamamen insani ve İslami bir gereklilik olduğunu belirterek kamuoyunu bilgilendirdi. Necmettin Nursaçan’ın yeni eşinin ismi aile mahremiyeti gereği kamuoyuyla paylaşılmazken, bu yeni başlangıcın ulu çınarın yaşam kalitesini korumak adına atılmış meşru bir adım olduğu ifade edildi.

NECMETTİN NURSAÇAN EVLENDİ Mİ?

Türkiye’nin en sevilen ilahiyatçılarından biri olan, vaazları ve kendine has üslubuyla gönüllerde taht kuran eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, özel hayatındaki yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl eşini kaybeden 86 yaşındaki Nursaçan hoca, hayatının bu dönemini yalnız geçirmemek adına yeniden dünya evine girdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu evlilik haberi sonrası, Nursaçan ailesinden kamuoyunu bilgilendiren önemli bir açıklama geldi. İşte Necmettin Nursaçan’ın evliliği ve ailesinin bu karara dair duruşu:

86 YAŞINDAKİ ÇINARIN YENİ BAŞLANGICI

Ömrünü İslam dinini anlatmaya ve toplumu irşat etmeye adayan Necmettin Nursaçan, 86 yaşında yeniden evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz yıl hayat arkadaşını ebediyete uğurlayan Nursaçan hocanın bu adımı, hem ilim dünyasında hem de takipçileri arasında büyük ilgiyle karşılandı. Sevenleri, ulu çınarın hayatının bu evresinde huzurlu bir birliktelik sürdürmesi temennisinde bulundu.

EVLATLARINDAN DESTEK MESAJI: "KARAR AİLE MECLİSİNDE ALINDI"

Necmettin Nursaçan’ın oğulları Tahir, Şemsettin ve Mahmut Nursaçan, babalarının evliliği hakkında yapılan spekülasyonlara son noktayı koymak için ortak bir bildiri paylaştı. Çocukları, bu evliliğin sadece babalarının bir tercihi değil, evlatları olarak babalarının daha iyi bakılması ve yalnız kalmaması adına bizzat kendilerinin teşvik ettiği bir durum olduğunu ifade etti.

AİLENİN ÖNCELİĞİ MANEVİ HUZUR VE BAKIM

Nursaçan ailesi, ulu çınarın yaşam kalitesini korumak ve ona daha iyi bir yaşam ortamı sunmak amacıyla bu adımı attıklarını belirterek şu temel noktaların altını çizdi:

• VEBAL VE GÖREV: Babamızın bu yaşta yalnız kalması biz evlatları için büyük bir vebaldir; bakımı ve huzuru her şeyden önce gelir.

• İSTİŞARE VURGUSU : Bu karar ailemiz içinde konuşulmuş, rıza ve onay çerçevesinde meşru bir zeminde gerçekleştirilmiştir.

• MAHREMİYET TALEBİ: Hayatını millete hizmete adamış bir ilim insanının özel yaşamına karşı herkesin sağduyulu ve saygılı olması beklenmektedir.

ELEŞTİRİLERE SİTEM: "MEŞRU BİR DURUMUN TARTIŞILMASI ÜZÜCÜ"

Sosyal medyada yer alan bazı olumsuz yorumlar ve haksız eleştiriler karşısında derin bir üzüntü duyduklarını belirten Nursaçan'ın çocukları, bu tepkilere sitem etti. Yapılan evliliğin hem dinen hem de hukuken tamamen meşru ve insani bir durum olduğunu hatırlatan aile; mesnetsiz eleştirilerin hem babalarını hem de kendilerini incittiğini dile getirdi.

NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR? BİR İLİM ÇINARININ PORTRESİ

1942 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Necmettin Nursaçan, Türkiye'nin dini hayatına yön veren önemli isimlerden biridir. Kayseri İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı gibi yüksek makamlarda görev yapan Nursaçan; ekranlardaki nezaketi, etkileyici hitabeti ve geniş ilmi birikimiyle tanınır. 86 yaşındaki Necmettin Nursaçan, yeni hayat arkadaşıyla birlikte mütevazı ve huzurlu yaşantısına devam ediyor.