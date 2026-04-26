Trabzonspor Galatasaray MCT maçı hangi kanalda, Trabzonspor Galatasaray MCT nereden CANLI izlenir?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak MCT basketbol maçı için heyecan dorukta. Basketbolseverler kritik karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen Trabzonspor Galatasaray MCT basket maçının saat bilgisi, yayıncı kuruluşu ve canlı izleme detayları haberimizde.

Basketbol sahnesinde Trabzonspor ile Galatasaray bu kez MCT maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar “Trabzonspor Galatasaray MCT basket maçı hangi kanalda, nereden izlenir?” sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın yayın bilgileri, saat detayı ve canlı izleme ekranına dair tüm merak edilenler…

TRABZONSPOR – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi’nde Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geliyor. 26 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 15:30’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN VE İZLEME DETAYLARI

Basketbolseverler maçı beIN Sports 5 üzerinden takip edebilecek. Kanal; Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı frekanslardan izlenebilirken, aynı zamanda Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden de şifreli olarak yayınlanmaktadır.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic arasındaki kritik karşılaşma 26 Nisan Pazar günü basketbol tutkunlarıyla buluşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele 15:30’da başlayacak ve iki ekip parkede galibiyet için kozlarını paylaşacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic arasındaki Basketbol Süper Ligi karşılaşması, Trabzon’daki Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanacak.

Osman DEMİR
