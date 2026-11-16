Necmedine Deriki kaç yaşındaydı, neden öldü? Dengbej Necmettin Ay kimdir?

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Necmedine Deriki 74 yaşındaydı. Asıl adı Necmettin Ay olan dengbej, 15 Kasım 2026 sabahı Mardin'in Derik ilçesinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kasetleri ve Kürtçe eserleriyle tanınan Ay, Derik'in Cevizpınar Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

NECMEDİNE DERİKİ KAÇ YAŞINDAYDI?

Necmedine Deriki öldüğünde 74 yaşındaydı. Sahne adındaki "Deriki" Kürtçede "Derikli" demek. Sanatçı Mardin'in bu ilçesinde yaşıyordu ve bölgede bu adla tanındı.

NECMEDİNE DERİKİ NEDEN ÖLDÜ?

Necmedine Deriki kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ay, 15 Kasım sabahı Derik'in Cevizpınar Mahallesi'nde kalp krizi geçirdi. İlk müdahale Derik Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Orada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

NECMEDİNE DERİKİ YAŞIYOR MU?

Hayır, Necmedine Deriki 15 Kasım 2026'da öldü. Derik Mazıdağı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eriten, ölüm haberinin ardından ilçenin yasta olduğunu söyledi: "Derik olarak matem içindeyiz." Eriten, Ay'ın Kürt müziğine büyük katkı verdiğini de ekledi.

NECMEDİNE DERİKİ KİMDİR?

Necmedine Deriki, asıl adı Necmettin Ay olan Kürt dengbej ve halk müzisyeniydi. Dengbejlik, uzun hikâyelerin ve ağıtların sesle, çoğu zaman çalgısız anlatıldığı bir Kürt sözlü geleneği. Ay bu geleneği sürdüren isimlerdendi ve kasetleri, Kürtçe seslendirdiği eserleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tanınıyordu.

Sahnede saz da çalıyordu. Diyarbakır'da bir üniversitenin yurtlar kurumunda onunla birlikte çalıştığını anlatan Mehmet Perinçek, Ay'ın saz çaldığını hatırlattı ve ölümü için "Bölgemiz için büyük bir kayıp" dedi.

NECMEDİNE DERİKİ NEREYE DEFNEDİLDİ?

Necmedine Deriki, Derik'in Cevizpınar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.