Necip Memili kimdir? Necip Memili kaç yaşında, nereli?

Necip Memili'yi tanımak isteyenler, oyuncunun yaşamına ve kariyerine dair merak ettiklerini araştırıyor. Hangi şehirde doğduğu, yaşının kaç olduğu ve hangi projelerde yer aldığı soruları gündemde. Tiyatro sahnelerinden ekranlara uzanan performanslarıyla Necip Memili hakkında bilinmeyenler ve detaylar izleyicilerin ilgisini çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosu'nda amatör olarak sahneye adım atan Memili, 2003 yılında kazandığı Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden 2007 yılında mezun olmuştur.

İstanbul'a taşındıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan Memili, "Yaprak Dökümü", "Hanımın Çiftliği" ve "Çukur" gibi popüler dizilerle geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca tiyatro oyunları ve sinema filmlerinde de önemli roller üstlenmiştir.

NECİP MEMİLİ KAÇ YAŞINDA?

Necip Memili, 27 Mayıs 1980 doğumlu olup 45 yaşındadır.

NECİP MEMİLİ NERELİ?

Necip Memili, Türkiye'nin Adana şehrinde doğmuştur.

NECİP MEMİLİ'NİN KARİYERİ

Necip Memili, tiyatro, dizi ve sinema alanlarında geniş bir kariyere sahiptir. Tiyatroda "Uçurtmanın Kuyruğu" ve "Bira Fabrikası" oyunlarında sahne almıştır. Televizyon kariyerinde "Yaprak Dökümü" (Erkan), "Hanımın Çiftliği" (Zaloğlu Ramazan), "Kehribar" (Musa Bozoğlu), "Bedel" (Vedat Seyhanlı), "Ulan İstanbul" (Doğan/Dodo) ve "Çukur" dizileriyle öne çıkmıştır.

Sinema alanında ise "Kaçma Birader", "Yok Artık", "Halam Geldi", "Sümela'nın Şifresi: Temel", "Ay Büyürken Uyuyamam" gibi filmlerde rol almıştır. Kariyeri boyunca tiyatro sahnesini de bırakmayarak çok yönlü bir oyuncu olarak tanınmıştır.